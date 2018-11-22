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Les Echos (Франция): Пизанская башня выпрямляется 

ИноСМИ 1 час назад
Эксперты Группы мониторинга знаменитой башенной колокольни только что заявили, что за последние 17 лет уровень наклона Пизанской башни сократился на 4 сантиметра. По мнению специалистов, которые принимали участие в работах по укреплению башни, ее стабильность превзошла самые оптимистичные прогнозы, сообщает Les Echos (Франция) .
Эксперты Группы мониторинга знаменитой башенной колокольни пришли к выводу, что за последние 17 лет уровень ее наклона сократился на 4 сантиметра, сообщает римский корреспондент газеты "Эко" Оливье Тоссери.
Когда-то говорили: «прямой как Пизанская башня». Возможно совсем скоро придется вернуться к этому устоявшемуся выражению, потому что самая знаменитая из всех падающих башен в мире все меньше и меньше остается таковой. 58-метровая колокольня была построена в конце XII века на мягкой болотистой почве с содержанием песка. Это вызвало ее медленный, но неизбежный крен.
Ее уклон постоянно увеличивался на протяжении веков, угрожая разрушением. В 1990 году Пизанская башня была закрыта для посещения, и три года спустя были начаты сложные работы по ее укреплению под руководством профессора Микеле Джамиолковского. В результате были приостановлены опасные колебания благодаря установке подземных противовесов.
Работы были завершены в 2001 году, и уклон был выправлен примерно на 41 сантиметр. Недавно эксперты Группы мониторинга Пизанской башни пришли к следующим выводам: она выпрямилась на 4 сантиметра за последние 17 лет.
«Башня стала моложе на два столетия», — сказал с удовлетворением Сальваторе Сеттис (Salvatore Settis), возглавляющий группу.
В момент закрытия башня наклонялась к земле со скоростью 1,5 миллиметра в год. Теперь она удаляется от земли почти на 2 миллиметра в год.
Надо отметить, что благодаря ее нестабильности, почва уберегла ее от разрушительных последствий землетрясений с момента ее строительства, а в настоящее время она способствует ее выпрямлению. По мнению экспертов, которые принимали участие в работах по укреплению структуры башни, ее стабильность превзошла сегодня самые оптимистичные прогнозы.
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В мире , Видео , Статьи , Франция
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