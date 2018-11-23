Американский профессор назвал «скудоумием» попытки США изолировать Россию

Попытки изолировать такую огромную страну, как Россия , — это "тщеславная глупость", которая приводит лишь к противоположному эффекту, такое мнение высказал заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн , пишет американский журнал The Nation.

По мнению Коэна, идеи об изоляции России говорят о "скудоумии" Соединенных Штатов в области внешней политики последних лет. При этом профессор полагает, что на сегодняшний день нельзя говорить о какой-либо изоляции России, поскольку после 2014 года Москва стала самой активной дипломатической столицей в мире.

Россия расширяет военно-политическое и экономическое партнерство с различными странами по всему миру, в том числе и с Европейским Союзом , который ввел против Москвы санкции, напоминает историк.

Кроме того, Россия на данный момент является архитектором и основным координатором трех важнейших переговорных процессов — по Сирии, Сербии и Косове и даже об Афганистане — отмечает профессор. По мнению, ни одно из государств в этом веке не может соперничать с Россией в успешности дипломатии.

С учетом того, что Москва в последнее время добивается значительных дипломатических успехов и что милитаристская внешняя политика США приносит горькие плоды, Вашингтону пора учиться у России, а не требовать от нее полного подчинения американским взглядам на мировую политику и соответствующего поведения, считает профессор.

А если Вашингтон этого не сделает, то США, скорее всего, попадут в еще большую самоизоляцию, заключает Коэн.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.