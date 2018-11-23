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Депутат Рады обвинил коллег в употреблении алкоголя перед принятием госбюджета 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил, что его коллеги «очень хорошо употребляли» алкогольные напитки перед принятием государственного бюджета. Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, в сессионном зале Рады «первое, что ощущается, — перегар в воздухе».
«Это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли. Такой Верховной радой сейчас хотят голосовать за бюджет», — сказал он.
Также депутат добавил, что украинским парламентариям нужно принимать «нормальные» законы, а не «бухать в сессионном зале».
Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла госбюджет Украины на 2019 год.
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Юрий Левченко , Верховная Рада , В мире , Другое , Украина
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