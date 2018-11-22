Посол в ЕС высказался о «сговоре» США и России

Данное заявление дипломат сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента

Сондленд отметил, "без секрета", что Белый дом на "ежедневной основе" принимает меры в отношении России — в частности, санкции и меры в отношении отдельных физических и юридических лиц. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "озабочены блокированием".

"Поэтому любой, кто был бы в сговоре с Россией, конечно, не был бы озабочен тем, как остановить Россию. Я думаю, что эти действия говорят сами за себя", — заключил Сондленд.

Ранее посол заявлял, что США задержат реализацию проекта "Северный поток — 2".