Посол в ЕС высказался о «сговоре» США и России 

Посол США в Европейском союзе (ЕС) Гордон Сондленд заявил, что "сговор" между Россией и Соединенными Штатами невозможен, передает РИА "Новости".
Данное заявление дипломат сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента.
Сондленд отметил, "без секрета", что Белый дом на "ежедневной основе" принимает меры в отношении России — в частности, санкции и меры в отношении отдельных физических и юридических лиц. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "озабочены блокированием".
"Поэтому любой, кто был бы в сговоре с Россией, конечно, не был бы озабочен тем, как остановить Россию. Я думаю, что эти действия говорят сами за себя", — заключил Сондленд.
Ранее посол заявлял, что США задержат реализацию проекта "Северный поток — 2".