Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол в ЕС высказался о «сговоре» США и России 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Посол США в Европейском союзе (ЕС) Гордон Сондленд заявил, что "сговор" между Россией и Соединенными Штатами невозможен, передает РИА "Новости".
Данное заявление дипломат сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента.
Сондленд отметил, "без секрета", что Белый дом на "ежедневной основе" принимает меры в отношении России — в частности, санкции и меры в отношении отдельных физических и юридических лиц. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "озабочены блокированием".
"Поэтому любой, кто был бы в сговоре с Россией, конечно, не был бы озабочен тем, как остановить Россию. Я думаю, что эти действия говорят сами за себя", — заключил Сондленд.
Ранее посол заявлял, что США задержат реализацию проекта "Северный поток — 2".
Газета.Ru: последние новости
В Папуа - Новой Гвинее прокомментировали ситуацию с декларацией саммита АТЭС Президент Сербии рассказал о решении по ситуации с Косово Telegraph: Меркель может отказаться подписывать соглашение по Brexit
Гордон Сондленд , ЕС , Европарламент , РИА Новости , В мире , Видео , Европа , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девушка пришла на работу довольная»55
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки1357
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша220
Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов18
США решили расстреливать мигрантов18
Видео
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
03:47
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша
Происшествия
03:38
Рэпера Хаски задержали
Шоу-бизнес
02:26
В России решили переоценить итоги Афганской войны
Армия
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
05:58
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
01:11
В ДНР сообщили о прибывших с нехорошими целями британцах
В мире
02:20
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Происшествия
00:21
На Москву идет шторм из Сибири
Погода Новости Москвы
04:32
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение