Белый Дом разрешил американским военнослужащим, которые дислоцируются на границе Соединённых Штатов с Мексикой, при необходимости открывать огонь на поражение. Соответствующий меморандум подписал глава аппарата Джон Келли.
Распоряжение позволяет «контингенту Минобороны США совершать оборонительные действия, которые министр обороны сочтёт необходимыми» для защиты сотрудников пограничного контроля, сообщает издание Military Times.
Помимо использования силы, включая огонь на поражение, речь в документе идёт о контроле толпы, временном задержании и коротком обыске.
Ранее, как сообщал News.ru, президент США Дональд Трамп пригрозил нелегальным мигрантам, которые атакуют камнями американских военных, пытаясь прорваться на территорию страны, длительными арестами. При этом он обещал, что в нарушителей не будут стрелять.