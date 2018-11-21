Военным США разрешили стрелять в мигрантов из Мексики

Распоряжение позволяет «контингенту Минобороны США совершать оборонительные действия, которые министр обороны сочтёт необходимыми» для защиты сотрудников пограничного контроля, сообщает издание Military Times.

Помимо использования силы, включая огонь на поражение, речь в документе идёт о контроле толпы, временном задержании и коротком обыске.