В Китае Винни-Пух оказался под запретом из-за схожести с главой государства

Сотрудники одного из популярных китайских сайтов про видеоигры замазали Винни-Пуха на скриншотах видеоигры Kingdom Hearts III. Диснеевский медвежонок находится под негласным запретом в КНР , потому что с ним любят сравнивать национального лидера Си Цзиньпина , сообщает Tech Raptor.

Журналисты отмечают, что "отношения Винни-Пуха и Си Цзиньпина" дали течь несколько лет назад из-за многочисленных шуток в соцсетях о сходстве китайского лидера с пузатым мишкой.

Уже в 2017 году картинки с Винни-Пухом начали удалять из местных блогов, а в 2018-м в Китае отказались показывать фильм "Кристофер Робин" и даже заблокировали сайт телекомпании HBO.