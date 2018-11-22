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В Китае Винни-Пух оказался под запретом из-за схожести с главой государства 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: dtf.ru
Сотрудники одного из популярных китайских сайтов про видеоигры замазали Винни-Пуха на скриншотах видеоигры Kingdom Hearts III. Диснеевский медвежонок находится под негласным запретом в КНР, потому что с ним любят сравнивать национального лидера Си Цзиньпина, сообщает Tech Raptor.
Журналисты отмечают, что "отношения Винни-Пуха и Си Цзиньпина" дали течь несколько лет назад из-за многочисленных шуток в соцсетях о сходстве китайского лидера с пузатым мишкой.
Уже в 2017 году картинки с Винни-Пухом начали удалять из местных блогов, а в 2018-м в Китае отказались показывать фильм "Кристофер Робин" и даже заблокировали сайт телекомпании HBO.
Сообщается, что впервые Винни-Пуха сравнили с китайским лидером в 2013 году, в ходе встречи Си Цзиньпина с Бараком Обамой на саммите в Америке. С тех пор китайские аналоги Twitter и Google (Weibo и Baidu) начали удалять коллажи, на которых присутствуют политик и медвежонок.
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Комментарии1
Барак Обама , Цзиньпин Си , Baidu , Google , В мире , Азия , Китай
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