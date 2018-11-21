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Главные события среды 

Рамблер 57 минут назад

Путин спросил с военных за гособоронзаказ

Президент России Владимир Путин выразил недовольство работой по диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами

СМИ обратили внимание на то, что Росгвардия закупила автомобили с лазерными и шумовыми установками.

Словакия отказывается от российской военной техники

Словакия находится на пути к покупке 14 американских истребителей F-16, чтобы заменить советские МиГ-29 и таким образом «порвать с Россией».

Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала во время выступления в Госдуме, к чему может привести падение цены нефти до 35 долларов за баррель.

Набиуллина призвала к проведению экономических реформ

России необходимы экономические реформы, заявила президент Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины

Вечером 20 ноября Boeing, летевший из Шереметьево в Афины, насмерть сбил человека на взлетной полосе. Экипаж сообщил диспетчерам о столкновении с неизвестным объектом.

Избран новый глава Интерпола

Исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян избран новым главой Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

В Крыму прокомментировали "проседание" моста

О смещении моста ранее заявили в украинском министерстве по вопросам Донбасса и Крыма. По словам чиновников, к такому выводу они пришли с помощью «интерферометрического метода обработки данных космических снимков».

Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой

Мать погибшего в подмосковной Балашихе ребенка заявила, что неизвестный угрожал ее второму ребенку, требуя прекратить дело.

Россиян предупредили о снежном шторме

Мощный циклон с низким давлением двигается в сторону центральной России из Сибири.

Российским таксистам запретили иконки и четки

Водителям «Яндекс. Такси» запретили размещать в салоне машины любые личные вещи, включая иконки и четки.

Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин перечислили деньги избитому ими водителю Виталию Соловчуку.
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