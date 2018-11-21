Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Президент России Владимир Путин выразил недовольство работой по диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
СМИ обратили внимание на то, что Росгвардия закупила автомобили с лазерными и шумовыми установками.
Словакия отказывается от российской военной техники
Словакия находится на пути к покупке 14 американских истребителей F-16, чтобы заменить советские МиГ-29 и таким образом «порвать с Россией».
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала во время выступления в Госдуме, к чему может привести падение цены нефти до 35 долларов за баррель.
Набиуллина призвала к проведению экономических реформ
России необходимы экономические реформы, заявила президент Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины
Вечером 20 ноября Boeing, летевший из Шереметьево в Афины, насмерть сбил человека на взлетной полосе. Экипаж сообщил диспетчерам о столкновении с неизвестным объектом.
Избран новый глава Интерпола
Исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян избран новым главой Международной организации уголовной полиции (Интерпол).
В Крыму прокомментировали "проседание" моста
О смещении моста ранее заявили в украинском министерстве по вопросам Донбасса и Крыма. По словам чиновников, к такому выводу они пришли с помощью «интерферометрического метода обработки данных космических снимков».
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой
Мать погибшего в подмосковной Балашихе ребенка заявила, что неизвестный угрожал ее второму ребенку, требуя прекратить дело.
Россиян предупредили о снежном шторме
Мощный циклон с низким давлением двигается в сторону центральной России из Сибири.
Российским таксистам запретили иконки и четки
Водителям «Яндекс. Такси» запретили размещать в салоне машины любые личные вещи, включая иконки и четки.
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин перечислили деньги избитому ими водителю Виталию Соловчуку.