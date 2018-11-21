В ДНР сообщили о прибывших с нехорошими целями британцах

В ДНР рассказали о прибытии в Донбасс британцев для подготовки провокации

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил о прибытии в Донбасс военных специалистов из Великобритании с целью подготовки провокации.

В воскресенье Безсонов заявлял о подготовке ВСУ вместе с западными кураторами к диверсии на «Стироле» (один из крупнейших химических заводов в Европе — прим. ВЗГЛЯД) в Горловке, пишет РИА «Новости».

«Украинская сторона не оставляет намерений о проведении химической диверсии на севере ДНР. Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовске группы военных специалистов из Великобритании. Часть из прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций вооруженных сил Соединенного королевства», — рассказал Безсонов.

Он отметил, что рядом с Донбассом в подконтрольные Киеву населенные пункты Дача и Дзержинское прибыли силовики, которые «кроме стандартных средств вооружения с собой имеют индивидуальные средства химзащиты и ящики со знаками химической опасности».