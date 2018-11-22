«Предатель, ты за все ответишь!». Турецкие СМИ публикуют фрагменты аудиозаписей убийства Хашогги

В распоряжение турецких СМИ попали две аудиозаписи, проливающие свет на подробности убийства Хашогги. Всего 11 минут аудио оказалось достаточно, чтобы понять, с чего началась потасовка и почему расчленение тела длилось 1 час 50 минут. Также на записи слышен и испуганный голос одного из преступников: «Страшно носить одежду человека, которого мы убили 20 минут назад».

В понедельник 19 ноября турецкие СМИ опубликовали содержание аудиозаписей пыток саудовского журналиста Джамаля Хашогги и его убийства в консульстве Саудовской Аравии Стамбуле 2 октября.

Средства массовой информации заявили, что получили от турецких властей содержание двух записей, в которых имеются подробности касательно произошедшего в тот день, с того момента, как Хашогги вошел в здание консульства и вплоть до его убийства, а также относительно того, как группа убийц покинула место происшествия.

Телеканал «Хабертюрк» (Habertürk) сообщил, что у генерального прокурора имеются две записи (длительностью 4 и 7 минут), содержание которых ему частично известно. Первая аудиозапись подтверждает, как четыре человека из саудовской группы, созданной для убийства Хашогги, ведут его в блок «А» консульства, и один из них хватает журналиста за руку, как только тот входит в здание. Хашогги говорит ему:

«Оставьте мою руку, что вы задумали? Что вы делаете?».

Семиминутная запись содержит подробности разговора между убийцами и Хашогги после того, как он вошёл в помещение, где, как предполагается, его встретил Махер Абдуль Азиз Мутреб, телохранитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Он сказал журналисту:

«Предатель, настал день, когда ты ответишь за все!»

Когда Хашогги начал оказывать сопротивление, произошла ссора и крики продолжались до тех пор, пока один из присутствовавших не отвёл журналиста в блок «B» консульства, в котором находятся административные помещения.

Согласно аудиозаписи, Хашогги подвергался избиениям и оскорблениям, после чего звучат его крики, а также крики еще семи человек. По данным турецких СМИ, которые получили записи, первые четыре голоса в аудиозаписи принадлежат членам группы, которая встретила Хашогги у дверей консульства, а пятый голос — Махеру Мутребу, который подозревается в том, что возглавил группу, созданную для убийства журналиста.

В аудиозаписи появляется голос саудовского консула Мухаммеда аль-Утейби, в то время как, кому принадлежит седьмой голос, определить не удалось. По данным турецких СМИ, избиение, которому подвергся Хашогги в блоке «В» было одной из форм пыток.

Также по данным турецких СМИ, в тот день было зарегистрировано 19 звонков из консульства в Саудовскую Аравию. Звонки были сделаны из двух кабинетов, офиса консула и другого помещения, но они оба расположены в блоке C здания консульства.

Турецкие СМИ, которым удалось получить содержание записей, утверждают, что четыре звонка были сделаны советником саудовского наследного принца Саудом аль-Кахтани.

Предполагается, что именно тот, кто звонил в Саудовскую Аравию, сказал Хашогги слова: «Предатель, …» Это голос Maхера Мутреба, который был опознан после его сравнения с голосами членов саудовской группы, которая покинула Стамбул после убийства. Этот голос идентичен голосу с записи, сделанной в аэропорту Ататюрка во время прохождения процедуры проверки паспорта.

По словам турецких СМИ, примерно через 46 минут после того как саудовская группа, убившая Хашогги, покинула здание, его также покинул консул, уехавший на машине дипмиссии. Он оставался дома целых три дня, никуда не уезжая, после чего бежал в Эр-Рияд.

На записях также содержится фрагмент тишины.

«После того как Хашогги вошёл в блок, — сообщает "Хабертюрк", — тишина прервалась, а затем стали слышны звуки жестоких пыток».

Упоминается, что первый телефонный звонок можно услышать через 13 минут после того, как Хашогги вошел в здание консульства.

Драка Хашогги с группой саудовцев продолжалась в течение 1 часа 50 минут, а затем раздались голоса, судя по которым можно предположить, что операция по убийству и расчленению тела Хашогги длилась два часа, сообщила «Хабертюрк». Затем можно услышать голос инженера Мустафы Аль-Мадани, который надел одежду Хашогги:

«Страшно носить одежду человека, которого мы убили 20 минут назад».

После убийства Хашогги Аль-Мадани, надевший его одежду, чтобы убедить всех в том, что тот покинул здание консульства сказал: «Сейчас на мне одежда человека, которого мы убили двадцать минут назад, мое тело содрогается при мысли об этом». Затем он сказал группе:

«Обувь Хашогги мне мала, поэтому я надену свою обувь, это не привлечёт внимание».

Когда инженер был готов, он спросил своих коллег по группе, насколько он похож на Хашогги, на что ему ответили, что он выглядит точно так же, как журналист, и дали ему указания:

«Сначала пройдите четыре улицы, потом сядьте в такси и отправляйтесь в Султанахмет. Избавьтесь от своей одежды и возвращайтесь к нам в консульство».

Получение турецкими СМИ содержания аудиозаписей убийства Хашогги является первым официальным свидетельством о передаче этих аудио доказательств со стороны властей в Анкаре средствам массовой информации. Оно состоялось спустя день после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он был проинформирован относительно содержания аудиозаписей, которые подтвердили убийство Хашогги. Однако в интервью «Фокс ньюз» ( Fox News ) он отметил, что не хочет слушать запись, поскольку, как он выразился, это «запись страданий, это ужасная запись».

Утром в субботу американские СМИ опубликовали сообщение, что ЦРУ пришло к выводу, что саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман приказал убить Хашогги.

ЦРУ сообщило американским СМИ об этом заключении сразу же после телефонного разговора между президентами США и Турции в пятницу вечером, после того как генеральный прокурор Саудовской Аравии объявил, что требует казни для тех, кто приказал убить и участвовать в убийстве Хашогги.

Обращение к американским и турецким средствам массовой информации в деле Хашогги, будь то просочившаяся информация о заключении ЦРУ (что произошло в субботу) или предоставление содержания записей убийства (как это произошло сегодня) является уступкой, сделанной под давлением, чтобы раскрыть тайну участников произошедшего — кто приказал убить Хашогги.

Raseef22, Ливан