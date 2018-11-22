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Британских депутатов наказали за игру в футбол в парламенте 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Спикер Палаты общин Джон Беркоу объявил выговор британским депутатам, сыгравшим в футбол в зале для заседаний нижней палаты британского парламента, сообщает Daily Mail.
Пять парламентариев должны были сыграть за женскую команду законодателей, однако не смогли принять участие в матче, который совпадал по времени с голосованием. Игру отменили, однако Беркоу разрешил женщинам сфотографироваться в футбольной форме в зале. После фотосессии депутаты решили снять еще и видео, на котором член Шотландской национальной партии Ханна Барделл почеканила мяч. Спикер Палаты общин счел такое поведение неприемлемым.
"Полагаю, что могу выразиться от имени всей палаты и заявить, что наш исторический зал не должен использоваться для такого рода деятельности. Напоминаю коллегам о необходимости оповещать меня о планах использования помещения в свободное от заседаний время, если речь не идет об экскурсии для гостей", — сказал Джон Беркоу.
Спикер нижней палаты отметил, что все участники инцидента извинились за съемку.
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Комментарии1
Джон Беркоу , Парламент Великобритании , В мире , Европа , Футбол
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