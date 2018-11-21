ЕС пригрозил санкциями Италии

Европейский союз объявил, что оштрафует Италию в рамках санкции за отказ ввести поправки в бюджет, передает CNBC.

Сумма штрафа пока остается неизвестной.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что бюджетный план Италии в будущем окажет жесткое влияние в первую очередь на итальянце.

"Мы видим риск, что эта страна впадет в нестабильность", — сказал Домбровскис.

Ранее правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета. Италии теперь угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и крупным штрафам.

Еврокомиссия в октябре впервые отвергла проект бюджета страны-члена ЕС и потребовала от Италии внести коррективы в бюджетное планирование.