Новый удар по Евросоюзу: Италия отказывается менять бюджет

Между Италией Евросоюзом развернулся настоящий конфликт. Брюссель отказывается принять бюджет нового итальянского правительства, который наращивает расходы, дефицит и госдолг. Несмотря на несогласие Еврокомиссии Рим пока не намерен менять ключевой финансовый документ страны.

«Мы не отступим. Мы не тратим деньги просто так. Идея в том, чтобы экономика Италии росла», — сказал вице-премьер Маттео Сальвини.

Проект бюджета Италии на 2019 год не соответствует правилам еврозоны, настаивает Еврокомиссия. Против страны запущена дисциплинарная процедура с целью вынудить Рим сократить дефицит бюджета.

Вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил изданию Repubblica, что Италия не хочет вступать в войну с Евросоюзом. По его словам, Рим готов к диалогу с Брюсселем, но «они не могут просить нас предать итальянцев». Речь идет «не о войне с Европой, а о соблюдении обещаний», сказал он.

Еврокомиссия отказала в утверждении итальянского бюджета, выразив опасения по поводу госдолга страны, который сейчас превышает 130% ВВП. Доходность по итальянским 10-летним облигациям с мая удвоилась, что вызвало настороженность как инвесторов, так и ЕЦБ

При высоком уровне госдолга Италия наращивает дефицит бюджета ради исполнения предвыборных обещаний, включая запуск социальных программ. Так, в рамках проекта дефицит бюджета Италии составит в следующем году 2,4% ВВП. Однако Еврокомиссия прогнозирует дефицит в 2,9%, а в 2020 году — 3,1%. При этом, согласно Пакту стабильности и роста ЕС, дефицит бюджета страны — члена сообщества не должен превышать 3% ВВП.

Популистская политика вызывает полное отторжение в Брюсселе. За что Италия может поплатиться штрафом в размере от 0,2% ВВП, или от 3,6 млрд евро. В случае, если ситуация не исправится, Брюссель может оштрафовать Рим повторно — до 0,5% ВВП или 9 млрд евро.

Итальянская экономика и так сильно пострадала от финансового кризиса 2008 года и выросла всего на 0,8% в годовом исчислении в третьем квартале 2018 года, замедлившись с уровня 1,2% за аналогичный период прошлого года.

«Критерий долга следует считать невыполненным и, в связи с этим, целесообразен запуск процедуры чрезмерного дефицита… Страны еврозоны — в одной команде и должны играть по одним правилам», — сказал журналистам вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис (цитата по Reuters).

По его словам, Еврокомиссия готова к диалогу с популистским правительством Италии. Поскольку Рим пока не намерен отказываться от намеченного пути и проекта бюджета, его упорство может стать серьезной угрозой стабильности всего Евросоюза, пишет Forbes

В этом смысле сейчас Италия — еще более серьезная проблема для Брюсселя, нежели выход из ЕС Великобритании,

отмечает Bloomberg . Новое правительство отказывается играть по правилам. И хотя итальянское правительство по-прежнему настаивает, что Италия не откажется от евро или ЕС и речи о выходе из ЕС пока не идет, этот конфликт точно станет большим вызовом для коалиции, указывает издание.

«Они хотят наказать нас, но в итоге это принесет больше вреда самому Евросоюзу. Они сошли с ума, если действительно собрались накладывать штраф», — сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает РИА «Новости».

Еврокомиссия предоставила отчет о долгах Италии 21 ноября. С этого дня установлен срок в две недели для того, чтобы страны — члены Евросоюза высказались о том, согласны ли они с оценкой ЕК. После этого может быть разработан специальный план действий для нормализации показателей итальянского бюджета — так называемая процедура чрезмерного дефицита.

В его рамках от Рима могут потребовать исправить чрезмерное отклонение от плановых показателей в течение трех месяцев. Возможно, Италию обяжут предоставить план по отказу от бюджетных расходов для сокращения дефицита.

Отказ Италии идти на уступки может спровоцировать штрафные санкции. Как только дисциплинарный процесс будет запущен, Еврокомиссия установит для Италии крайний срок для снижения долга.

Кроме штрафа Италия может получить недопуск к фондам ЕС и более тщательный налоговый контроль со стороны Еврокомиссии и ЕЦБ.

Однако любые решения о санкциях начнут исполняться лишь с 2019 года. Италия при этом может оспорить решение Еврокомиссии.

Правительство Италии во главе с Джузеппе Конте намерено отменить повышение НДС и отменить повышение пенсионного возраста. Пенсионный возраст в Италии должен быть не выше 62 лет, заявлял Сальвини. Согласно предлагаемой пенсионной реформе, правило «квоты 100» предполагает, что право выхода на пенсию имеет гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100 (к примеру, проработавший 38 лет 62-летний гражданин).

Кроме того, в планах начать выплату «дохода от гражданства» и «пенсии гражданина» в 2019 году. Из бюджета будет выделено 10 млрд евро. Минимальный доход каждого гражданина страны должен будет составлять не менее 780 евро в месяц.

Брюссель стремится ликвидировать новую пенсионную систему и ставит под сомнение меры социального обеспечения, пишет Il Giornale. Конфликт с ЕС может вызвать пертурбации в правительстве. В его рядах нет согласия по поводу того, как ответить Брюсселю, отмечает издание.

В полностью обновившийся состав правительства вошли девять представителей антисистемного «Движения 5 звезд», шесть — из правоцентристской партии «Лига», и трое беспартийных специалистов.

Ранее евробюрократы не критиковали дефицитные бюджеты Италии, говорят в Риме. Все потому, что это были дружественные Брюсселю правительства. В Еврокомиссии, например, не возражают против проекта дефицита бюджета Франции на 2019 год — 2,8% ВВП.

По словам Сальвини, такая конфронтация приведет к тому, что большинство итальянцев восстанут против ЕС. Это уже происходит: почти шести итальянцев из десяти (58%) считают, что Европейский союз относится к Италии хуже, чем к другим странам, следует из опроса Coldiretti/Ixè. Вместе с тем лишь одна четвертая часть населения хочет, чтобы Италия вышла из зоны евро. Повторит ли Италия британский сценарий, покажет время, правительство страны пока исключает такой вариант развития событий.