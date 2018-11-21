Что случится, если отовсюду убрать американские войска

American Conservative (США): грядущее банкротство американской империи

American Conservative (США) считает, что Америка в бедственном положении, и призывает умерить империалистический пыл. «Закон Штайна»: если что-то не может длиться вечно, оно остановится. У Соединенных Штатов самая большая сумма государственного долга за всю историю человечества. И переломный момент непременно наступит. В мире множество руин, говорил Адам Смит , и мы в итоге тоже погибнем. Авторсчитает, что Америка в бедственном положении, и призывает умерить империалистический пыл.

Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Вопрос только в том, когда наступит время жатвы.

Герберт Штайн (Herbert Stein) был председателем Совета экономических советников при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, а также отцом более известного нам Бена Штайна. В 1976 году он вынес на обсуждение так называемый «закон Штайна»: если что-то не может длиться вечно, оно остановится. Штайн имел в виду экономические тенденции, но этот же самый закон в равной степени применим к внешней политике и к концепции империи.

На первый взгляд, закон Штайна может показаться пошлой банальностью. Но мы должны в полной мере понимать его последствия, состоящие в том, что несостоятельной системе всегда наступает конец. У американской империи имеются изначальные внутренние изъяны. Это должны осознавать и должным образом оценивать противники империализма как с левого, так и с правого фланга.

Национальный долг США приближается к 22 триллионам долларов, а текущий дефицит федерального бюджета превышает 800 миллиардов долларов. Как часто отмечает сенатор Рэнд Пол, банкротство это дамоклов меч, висящий в опасной близости от шеи Дяди Сэма. Если не считать небольшую кучку надоедливых возмутителей спокойствия в конгрессе типа Пола, в США нет серьезного политического движения, стремящегося ограничить беспутные траты страны. Чтобы изменить этот курс, понадобятся потрясения во много раз более мощные, нежели победа Дональда Трампа в 2016 году.

У Соединенных Штатов самая большая сумма государственного долга за всю историю человечества. Если говорить честно, когда мы посчитаем соотношение долга и ВВП, то окажется, что в мире есть много стран в более бедственном экономическом положении, чем США. Но переломный момент непременно наступит. Какую сумму долга способна выдержать система? Когда появятся трещины, которые уже невозможно будет скрыть? Когда рухнет фундамент? В мире множество руин, говорил Адам Смит, и наша гибель в итоге тоже наступит.

Возможно ли банкротство? Некоторые столичные экономисты напоминают нам, что нет. Теоретически правительство может напечатать столько долларов, сколько ему нужно для погашения долгов. Но такая гиперинфляция лишит доллар остатков стоимости и вместе с ним потопит глобальную экономику, ведущую торговлю за эти самые доллары. Обыкновенный дефолт, заключающийся в неспособности платить по долгам, может стать даже лучшим сценарием, чем инфляционная преисподняя.

Когда мир перестанет верить в способность США расплатиться по долгам, или когда процентные ставки по нашему долгу станут невыносимо высокими, нам придется делать выбор. Никаких больше проволочек, никаких десятилетних прогнозов для ликвидации бюджетного дефицита. Конгрессу в этой чрезвычайной ситуации придется взять в руки циркулярную пилу и существенно урезать ассигнования. И в результате прежде всего на дно пойдет империя.

У государства в состоянии войны, как и у государства в эпоху благоденствия есть множество внутренних напастей и бед. Некоторые сумасбродные глобалисты могут решить: пусть пролетариат голодает, лишь бы сохранить зарубежные авуары. Но этого не произойдет. Что будет, если в почтовые ящики перестанут бросать чеки социальных выплат и пенсионных пособий, а люди лишатся медицинских льгот? Что выберет среднестатистический американец: меры социальной защиты для себя или финансирование для далеких военных баз в Штутгарте, на Окинаве и в Джибути? Даже самые воинственные конгрессмены знают, как надо голосовать, чтобы за стенами капитолийской крепости их не поджидала разъяренная толпа.

Неоконсерваторы неустанно твердят об опасностях вакуума. Согласно их логике, без американского присутствия власть захватят зловещие силы. Что случится, если отовсюду убрать американские войска, потому что содержать их США больше не по карману? Никто не ведет дебаты на эту тему, никто не взвешивает имеющиеся варианты, никто не обсуждает возможные альтернативы. Нет денег — значит, нет. Ничто не может связать руки американским военным прочнее, чем долговой кризис. А если таковой случится, то произойдет это отчасти в силу того, что эти самые неоконсервативные интеллектуалы ратовали за мировую войну стоимостью в триллионы и триллионы долларов, дабы переделать человечество по нашему образу и подобию. Надменное высокомерие ведет к гибели.

Именно о такой опасности предупреждает Рэнд Пол и остальные. Наши необъявленные войны не просто незаконны, противоестественны и дестабилизируют целые регионы мира. Они вызывают финансовую дестабилизацию в нашей собственной стране.

Необходима радикальная переоценка американских зарубежных активов и обязательств. Войны с идеологической мотивировкой уже приводили нас на грань финансовой катастрофы. Американской внешней политике необходимо с ограниченных стратегических позиций рассматривать свои национальные интересы, а оставшееся у нас богатство использовать рачительно и только тогда, когда это необходимо. Реализм может отсрочить гибель страны. Надо закрыть базы в Германии и вернуть деньги домой, чтобы не вынуждать наши войска эвакуироваться под покровом ночи, когда уже будет слишком поздно. Надо начать переговоры с талибами и упорядоченно вывести войска из Афганистана, чтобы не пришлось вывозить их из Кабула вертолетами, как это было в Сайгоне. Нужно принимать трудные решения до того, как их навяжут тебе обстоятельства.

Наши лидеры игнорируют закон Штайна себе на беду. Как бы то ни было, американские войска вернутся домой. Лучше, если это решение примем мы сами, а не коллекторы по взысканию долгов.