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Визит Ципраса ознаменует конец дипконфликта с РФ
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Источник: визит Ципраса ознаменует конец дипконфликта России и Греции 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
С визитом премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в РФ Москва и Афины восстанавливают сотрудничество после дипломатического конфликта, заявил РИА Новости источник в Афинах, знакомый с ходом подготовки визита.
Поездка Ципраса в Москву планировалась во второй половине года, но оказалась под вопросом из-за дипломатического конфликта. Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Через месяц МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. Однако вскоре стало известно, что Москва и Афины ведут консультации по восстановлению отношений.
"С визитом премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря Греция и Россия восстанавливают сотрудничество и расширяют перспективы российско-греческих отношений в различных областях", — сказал источник.
В Афинах считают, что временные трудности в отношениях не перечеркнули главного в двусторонних отношениях, и отмечают конструктивную позицию России.
"В любом случае 2018 год был периодом процветания российско-греческих отношений. Перекрестный год туризма 2017/2018, тесные контакты, а также годовщина 190-летия официального установления двусторонних дипломатических отношений", — отмечают в Греции.
По словам собеседника агентства, на встречах в Москве Ципрас не планирует затрагивать церковный конфликт между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом, он намерен быть в стороне от этого.
Ципрас подтвердит позицию Греции в пользу диалога Евросоюза и НАТО с Россией, сообщил источник.
"Визит премьер-министра Греции незадолго до конца 2018 года в Москве, похоже, официально ознаменует конец "приключений" в двусторонних отношения", — полагают в Афинах.
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