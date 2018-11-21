Визит Ципраса ознаменует конец дипконфликта с РФ

Источник: визит Ципраса ознаменует конец дипконфликта России и Греции

Поездка Ципраса в Москву планировалась во второй половине года, но оказалась под вопросом из-за дипломатического конфликта. Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Через месяц МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. Однако вскоре стало известно, что Москва и Афины ведут консультации по восстановлению отношений.

"С визитом премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря Греция и Россия восстанавливают сотрудничество и расширяют перспективы российско-греческих отношений в различных областях", — сказал источник.

В Афинах считают, что временные трудности в отношениях не перечеркнули главного в двусторонних отношениях, и отмечают конструктивную позицию России.

"В любом случае 2018 год был периодом процветания российско-греческих отношений. Перекрестный год туризма 2017/2018, тесные контакты, а также годовщина 190-летия официального установления двусторонних дипломатических отношений", — отмечают в Греции.

По словам собеседника агентства, на встречах в Москве Ципрас не планирует затрагивать церковный конфликт между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом, он намерен быть в стороне от этого.

Ципрас подтвердит позицию Греции в пользу диалога Евросоюза НАТО с Россией, сообщил источник.