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Премьер Малайзии хочет посетить Россию
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Премьер Малайзии хочет посетить Россию 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад хотел бы посетить Россию, но точных дат пока нет, все зависит от графика главы правительства страны, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Малайзии Яхья Марзуки, комментируя приглашение президента РФ Владимира Путина во время недавней встречи в Сингапуре на полях АСЕАН.
"Я ничего не могу подтвердить, меня не было (на месте — ред.) во время того разговора, насколько мне известно, президент России пригласил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада посетить Россию, но к настоящему моменту мы пока не получили никакого подтверждения со стороны нашего премьера, когда он сможет посетить РФ", — сказал журналистам Марзуки в кулуарах азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Отвечая на вопрос о том, хотел бы премьер страны посетить, к примеру, какой-либо экономический форум в РФ, Марзуки отметил, что "конечно, он хотел бы посетить, но все зависит от его графика".
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