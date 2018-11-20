Сможет ли Европа повлиять на позицию США по Договору РСМД

Европейский cоюз рассчитывает на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини . Как полагают эксперты, наибольшую опасность аннулирование ДРСМД представляет именно для Старого Света. Однако Евросоюз до сих пор не выработал консолидированную позицию по поводу соглашения. Смогут ли в Брюсселе достичь консенсуса и повлиять на Вашингтон, разбирался RT.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини заявила, что Евросоюз выступает за сохранение и укрепление Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Если есть проблемы в реализации соглашения, то, мы полагаем, что правильно было бы настаивать на его полном соблюдении, а не на выходе из него. Мы всё ещё надеемся, что есть место для укрепления договора, а не для его разрушения. Договор должен остаться и быть сохранён», — сказала Могерини перед переговорами с министрами обороны стран-членов ЕС.

По её словам, на прошлой неделе она обсудила ситуацию вокруг ДРСМД с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом , и в итоге стороны пришли к общему выводу, «что соглашение важное и должно полностью выполняться».

«Я понимаю, что одной из проблем договора является то, что в нём нет механизмов принуждения к полному выполнению. Но это соглашение очень важно для Европы, если оно будет демонтировано, безопасность Европы будет поставлена под угрозу, мы не хотим, чтобы регион вновь стал местом борьбы для других держав», — отметила Могерини.

«В подвешенном состоянии»

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о готовности Вашингтона выйти из ДРСМД. Глава Белого дома считает, что Соединённые Штаты не должны соблюдать его условия из-за якобы существующих нарушений со стороны Москвы и растущей ракетной угрозы КНР

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключён 8 декабря 1987 года между СССР и США. Согласно документу державы избавились от ракет дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. Москва утилизировала комплексы «Пионер», «Темп-С», «Ока», ракеты Р-12 и Р-14, Вашингтон избавился от развёрнутых в Европе систем Pershing и наземных версий крылатой ракеты BGM-109 («Томагавк»).

Однако с 2000-х годов РФ и США регулярно обмениваются обвинениями в нарушении договора. Москва подозревает заокеанских партнёров в том, что под предлогом развёртывания наземной системы ПРО они создают инфраструктуру для применения «Томагавков».

В свою очередь, как полагают в Вашингтоне, Россия «скрывает», что обладает арсеналом боеприпасов, чья заявленная дальность не соответствует реальным характеристикам. Речь идёт о крылатой ракете 9М729, радиус поражения которой якобы превышает 500 км, и баллистической РС-26 «Рубеж» с предполагаемой дальностью менее 5,5 тыс. км.

24 октября президент РФ Владимир Путин напомнил, что ранее конгресс США снял запрет на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по ракетам средней и меньшей дальности. По мнению российского лидера, подобный акт означает, что решение о выходе из ДРСМД «было уже принято». При этом Путин добавил, что Москва готова зеркально ответить на недружественные действия Соединённых Штатов.

В ноябре советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал Договор от 1987 года устаревшим, но подчеркнул, что окончательное решение американские власти якобы ещё не приняли. По словам Болтона, Соединённые Штаты «в обозримом будущем» не планируют размещать в Европе запрещённые вооружения.

«Пока сложно сказать, с какой конкретной целью Трамп решил раскачать лодку европейской безопасности. Возможно, он рассчитывает втянуть в обновлённый вариант ДРСМД Китай. Однако как это сделать на практике, я думаю, мало кто представляет. Не исключено, что ситуация ещё очень долго будет находиться в подвешенном состоянии», — пояснил в беседе с RT кандидат исторических наук, американист Тимур Нелин.

«Для этого нужен консенсус»

В Европе противоречиво отреагировали на намерения Трампа. Великобритания и Польша поддержали президента Соединённых Штатов, тогда как Франция и Германия призвали к сохранению ДРСМД. Не нашли положительного отклика планы США и в секретариате НАТО. Представитель альянса Оана Лунгеску подчеркнула, что блок не собирается размещать новые ядерные ракеты в Европе.

Опрошенные RT эксперты полагают, что заявление Могерини о единой позиции ЕС далеки от реальности. В настоящее время в Евросоюзе отсутствует консенсус по такому важному для региональной безопасности вопросу.

Как отметил RT доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули, консолидированная позиция присутствует только в стане западных стран-членов Евросоюза. При этом восточноевропейские государства (прежде всего, Польша и Румыния) выступают с проамериканских позиций, рассматривая аннулирование ДРСМД как возможность «защититься от российской агрессии», уверен эксперт.

«Официальная общая позиция у ЕС по Договору от 1987 года отсутствует. Для этого нужен консенсус, то есть согласие всех членов. Но сейчас это невозможно. Такое положение дел лишает Брюссель возможности вести официальные переговоры на этот счёт с США, Китаем и Россией», — пояснил Тэвдой-Бурмули.

11 ноября в Елисейском дворце (Париж) состоялись переговоры между президентами США, РФ, Франции и канцлером ФРГ. Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон Ангела Меркель среди других международных тем затронули и вопрос о ситуации вокруг ДРСМД. Однако о результатах переговоров ничего неизвестно.

«Побывавшие на острие холодной войны Франция и Германия осознают опасность аннулирования договора. На мой взгляд, Макрон и Меркель в одинаковой степени не доверяют России и Соединённым Штатам и готовы приложить усилия, чтобы не допустить развала этого соглашения. Однако серьёзных инструментов влияния на Москву и Вашингтон у них нет», — пояснила RT доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

В свою очередь, Нелин полагает, что Европа вполне может воздействовать на Вашингтон, используя торгово-экономические рычаги. По его мнению, «истеричность и взбалмошность Трампа» заметно раздражает западноевропейских лидеров, вынуждая их действовать «без согласования с традиционным гегемоном». Однако кардинальных перемен в политике Парижа и Берлина по отношению к США ожидать всё равно не стоит, считает эксперт.