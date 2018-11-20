Обещание Путина, договорные матчи РФ и другие события дня

Россия купит у Украины двигатель за миллиарды
Министерство обороны РФ объявило закрытый аукцион на поставку авиационного двигателя Д -436, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт госзакупок.
Путин пообещал армии масштабные изменения
Масштабное переоснащение Вооруженных сил позволит сохранить стратегический паритет и защитит Россию от внешних угроз, заявил президент Владимир Путин.
Мамаев нашел замну Кокорину
Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают пребывать в СИЗО. По словам общественного деятеля Ивана Мельникова, Кокорин выглядит более подавленным и в последнее время испытывает недомогание, а в камере у него стоят лекарства.
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Румынские журналисты опубликовали новое расследование, основанное на документах Football Leaks, пишет Sports.ru. Расследование касается договорных матчей на Кипре, в которых могут быть замешаны и российские клубы. Об этом сообщает Рамблер.
Безработных россиян решили штрафовать
Неработающие граждане должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха. Но касается это только здоровых людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не работают.
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Глава украинского Экспертного совета по вопросам развития газовой промышленности Леонид Униговский заявил, что после запуска «Турецкого потока» Киев будет терять по 500 тысяч долларов ежегодно.
В Финляндии захотели вернуть Карелию
Партия «Истинные финны» предложила Финляндии официально потребовать у России вернуть территории, переданные по итогам Второй мировой войны.
ВСУ сообщили о сбитом российском беспилотнике
Вооруженные силы Украины сбили над контролируемой ими территорией Донбасса «вероятно российский» беспилотник.
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
В соцсетях появилось видео, на котором можно увидеть открытый багажник машины Aurus проекта «Кортеж» президента России Владимира Путина.