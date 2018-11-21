«Истинные финны» захотели кусочек России

И финны себе захотели кусочек России

Партия «Истинные финны» предложила Финляндии потребовать у Российской Федерации возврата территорий, переданных после Второй мировой войны. Об этом написал член правления партии Генри Хаутамяки в Твиттере.

«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии ), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — написал он.

Хаутамяки показал карту со спорными территориями. В частности, к ним относится несколько районов Республики Карелия рядом с Ладожским озером, Печенгская область — регион Кольского полуострова площадью примерно 10 тысяч квадратных километров, и восточная часть региона Салла, которая входит в Мурманскую область.

​Стоит отметить, в 1939 году Советский Союз напал на Финляндию. В ходе переговоров была достигнута договоренность о прекращении боевых действий в обмен на уступки со стороны финнов.

В частности, СССР получил Карельский перешеек, Выборг, Сортавала, некоторые острова в Финском заливе и Ладожское озеро. Также Союз получил в аренду на 30 лет часть полуострова Ханко.

Курсор, Израиль