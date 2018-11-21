Ещё
«Истинные финны» захотели кусочек России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

И финны себе захотели кусочек России 

ИноСМИ + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Партия «Истинные финны» предложила Финляндии потребовать у Российской Федерации возврата территорий, переданных после Второй мировой войны. Об этом написал член правления партии Генри Хаутамяки в Твиттере.
«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — написал он.
Хаутамяки показал карту со спорными территориями. В частности, к ним относится несколько районов Республики Карелия рядом с Ладожским озером, Печенгская область — регион Кольского полуострова площадью примерно 10 тысяч квадратных километров, и восточная часть региона Салла, которая входит в Мурманскую область.
​Стоит отметить, в 1939 году Советский Союз напал на Финляндию. В ходе переговоров была достигнута договоренность о прекращении боевых действий в обмен на уступки со стороны финнов.
В частности, СССР получил Карельский перешеек, Выборг, Сортавала, некоторые острова в Финском заливе и Ладожское озеро. Также Союз получил в аренду на 30 лет часть полуострова Ханко.
Курсор, Израиль
Последние новости
В России стоит бояться лишь одного (Ilta-Sanomat) Россию будут наказывать по американским законам (Bloomberg) «Лада Веста» — уютная, как русская душа (Heute)
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о снежном шторме7
Женщина пожарила сожителя с рисом и накормила им рабочих16
В Крыму прокомментировали «проседание» моста44
Стали известны подробности ЧП в Шереметьево16
Служивший в Сирии российский генерал попал под суд79
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:46
В Крыму прокомментировали «проседание» моста
Общество
00:39
Украинская церковь сделала резкое заявление
В мире
00:29
Смерть на взлетной полосе: откуда взялся труп
Происшествия Статьи
01:26
Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы
Шоу-бизнес Другое
01:12
В Финляндии захотели вернуть Карелию
В мире Политика
00:35
Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение