Украинская церковь сделала резкое заявление

Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о провокациях и давлении на священнослужителей для принуждения их к участию в «объединительном соборе». Соответствующее заявление главы юридического отдела УПЦ опубликовано на сайте организации Александра Бахова, передает РИА «Новости».
По его словам, у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ были организованы пикеты и незаконные действия, в СМИ и соцсетях появляются публикации о епископах ЕПЦ, целью которых является их дискредитация. Кроме того, уже двое епископов заявили, что были вызваны на беседу в СБУ.
В октябре Константинопольский патриархат признал легитимными раскольнические церкви на Украине и заявил о начале процесса предоставления автокефалии украинской церкви.
После этого Русская православная церковь и Украинская православная церковь объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем.