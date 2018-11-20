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Украинская церковь сделала резкое заявление
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Украинская церковь заявила о провокациях Киева 

Рамблер 2 часа назад
Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о провокациях и давлении на священнослужителей для принуждения их к участию в «объединительном соборе». Соответствующее заявление главы юридического отдела УПЦ опубликовано на сайте организации Александра Бахова, передает РИА «Новости».
По его словам, у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ были организованы пикеты и незаконные действия, в СМИ и соцсетях появляются публикации о епископах ЕПЦ, целью которых является их дискредитация. Кроме того, уже двое епископов заявили, что были вызваны на беседу в СБУ.
Украинская церковь приостановила общение с Константинополем
В октябре Константинопольский патриархат признал легитимными раскольнические церкви на Украине и заявил о начале процесса предоставления автокефалии украинской церкви.
После этого Русская православная церковь и Украинская православная церковь объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем.
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