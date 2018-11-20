Украинская церковь сделала резкое заявление

Украинская церковь заявила о провокациях Киева

По его словам, у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ были организованы пикеты и незаконные действия, в СМИ и соцсетях появляются публикации о епископах ЕПЦ, целью которых является их дискредитация. Кроме того, уже двое епископов заявили, что были вызваны на беседу в СБУ

В октябре Константинопольский патриархат признал легитимными раскольнические церкви на Украине и заявил о начале процесса предоставления автокефалии украинской церкви.

После этого Русская православная церковь и Украинская православная церковь объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем.