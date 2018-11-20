Украинского артиста затравили за пост о любви к Путину

Украинский артист балета Сергей Полунин опубликовал в Instagram пост с поддержкой в адрес президента РФ Владимира Путина и получил множество негативных комментариев.

Полунин, 20 ноября отмечающий 29-й день рождения, поблагодарил подписчиков за поздравления и заявил, что направляет «все добрые пожелания Владимиру».

Артист заявил, что в некоторых странах СМИ относятся к Путину несправедливо. Полунин подчеркнул, что сам сталкивался с несправедливостью, поэтому ему «больно» от этого.

«Когда я был ребёнком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать», — подчеркнул он, призвав людей относиться друг к другу с любовью.

Украинские интернет-пользователи в комментариях к этому посту назвали Полунина предателем.

«Предатель родины, ничего особенного, бывает», — написала @irixa77 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Некоторые комментаторы предположили, что Полунина взломали.

«Сергей, вас взломали явно! я не верю в написанное не единому слому», — заявил @vasyl.mamelin.

«Расскажи это детям на Донбассе, идиот», — написал @wielory. x.

«Ваша татуировка тризубец получается противоречит Вам самому…» — отметила @annaksenyk.

«У него на второй кисти двуглавый орёл..» — ответила ей @natalkorneva.

Полунин родился в украинском Херсоне. Выступал в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирском театре оперы и балета, с 2016 года — солист Баварского государственного балета в Мюнхене.

По данным издания «Новое время», летом 2018 года Полунин выступил на открытии фестиваля «Опера в Херсонесе» в Севастополе. На мероприятии присутствовал российский президент.