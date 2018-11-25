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Саммит 27 стран Евросоюза одобрит проекты договоренностей о Brexit 

РИА Новости + ещё 66 49 минут назад
Фото: Reuters
Саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств на внеочередном заседании в воскресенье одобрит проекты договоренностей о Brexit.
Встреча 27 лидеров начнется в 9.30 (11.30 мск) с обмена мнениями с президентом Европарламента Антонио Таяни, говорится в пригласительном письме на эту встречу главы Евросовета Дональда Туска. Затем пройдет рабочая сессия 27 стран ЕС для одобрения соглашения об отделении и принятия политической декларации о будущих отношениях. В конце состоится встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для совместного обдумываниям следующих шагов.
Все задачи ЕС выполнены
Когда переговоры о "разводе" начинались, около двух лет назад, 27 стран ЕС согласовали указания об этом диалоге с Британией, поставив ряд целей перед главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье.
Среди них было сокращение неопределенности для граждан, бизнеса и стран союза в связи с отделением от него одной из крупнейших экономик ЕС, обеспечение уважения Соединенным Королевством финансовых обязательств перед ЕС, взятых ею во время членства в союзе, недопущение появления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.
Ранее в ноябре с разницей примерно в неделю переговорщикам от ЕС и Британии удалось согласовать сначала проект соглашения об условиях отделения страны от союза, а затем — проект политической декларации, определяющей структуру их будущих отношений.
Туск 15 ноября заявил, что "если ничего экстраординарного не произойдет", внеочередной саммит 27 стран ЕС для финализации и формализации соглашения о Brexit пройдет 25 ноября.
Испанский вопрос
Однако на текущей неделе одобрение документов по Brexit было поставлено под вопрос.
В начале недели сообщалось, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, если не будет решен вопрос о переговорах по Гибралтару. После этого, 23 ноября, премьер Испании Педро Санчес сообщил, что заседание саммита в воскресенье может и вовсе не состояться, если не будет решен гибралтарский вопрос.
Однако позже сторонам все же удалось договориться. В частности, согласовано, что соглашения, касающиеся Гибралтара, должны будут заключаться между ЕС и Великобританией отдельно и с согласия Испании. По словам Санчеса, это позволит Испании вести прямые переговоры с Лондоном по Гибралтару.
Саммит лидеров 27 стран ЕС был подтвержден, а Санчес заявил, что Испания проголосует за договоренности о Brexit.
Еще не всё
Однако воскресный саммит — это не конец процесса одобрения соглашений по Brexit, ведь их еще должны принять парламенты Великобритании и Евросоюза. Важно отметить, что в парламенте Соединенного королевства звучали недовольства проектом договора о "разводе" с ЕС.
Кроме того, даже если договоренности о Brexit вступят в силу до 29 марта следующего года, стране и союзу после их "развода" предстоит вести переговоры о договоренностях, определяющих их будущие взаимоотношения.
Между Великобританией и ЕС предусмотрен переходный период в отношениях после 29 марта 2019 года и до конца 2020 года, в течение которого страна продолжит выполнять законодательство ЕС и может вести с ним переговоры по договорам о будущих отношениях. Этот переходный период может быть продлен.
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Комментарии
Мишель Барнье , Тереза Мэй , Педро Санчес , ЕС , Европарламент , Европейский совет , В мире , Европа , Великобритания
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