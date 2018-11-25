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Тереза Мэй заявила, что сделка по Brexit отвечает интересам всех британцев 

РИА Новости + ещё 72 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сделка по Brexit отвечает интересам всех британцев, как голосовавших за выход из состава ЕС, так и тех, кто хотел остаться в союзе, сообщает газета Telegraph.
"Сегодня я в Брюсселе с твердым намерением договориться о сделке по Brexit с лидерами 27 стран-членов ЕС. Это будет сделка, которая отвечает нашим национальным интересам и которая работает для всей нашей страны и для всего народа, независимо от того, голосовали вы "выйти" или "остаться", — говорится в открытом письме Мэй, которое приводит газета.
Премьер напомнила, что 29 марта следующего года Соединенное Королевство покинет ЕС.
"Мы начнем новую главу в жизни нашей страны", — добавила она.
Саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств на внеочередном заседании в воскресенье одобрит проекты договоренностей о Brexit. В конце состоится встреча с Мэй для совместного обсуждения следующих шагов.
В начале недели сообщалось, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, если не будет решен вопрос о переговорах по Гибралтару. После этого, 23 ноября, премьер Испании Педро Санчес сообщил, что заседание саммита в воскресенье может и вовсе не состояться, если не будет решен гибралтарский вопрос.
Однако позже сторонам все же удалось договориться. В частности, согласовано, что соглашения, касающиеся Гибралтара, должны будут заключаться между ЕС и Великобританией отдельно и с согласия Испании. По словам Санчеса, это позволит Мадриду вести прямые переговоры с Лондоном по Гибралтару.
Между Великобританией и ЕС предусмотрен переходный период в отношениях после 29 марта 2019 года и до конца 2020 года, в течение которого страна продолжит выполнять законодательство ЕС и может вести с ним переговоры по договорам о будущих отношениях. Этот переходный период может быть продлен.
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Тереза Мэй , Педро Санчес , ЕС , Daily Telegraph , В мире , Европа , Великобритания
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