Евросоюз не станет военным альянсом, заявила Могерини

"ЕС не является и не будет военным альянсом, мы политический союз. У нас тоже есть определенная "жесткая" сила, которую мы развертываем в координации с НАТО и ООН, но нет конкуренции, нет идеи замены, нет дублирования", — сказала она журналистам после переговоров с главами оборонных ведомств стран ЕС.

Могерини подчеркнула, что собственные усилия ЕС в сфере обороны "дополняют НАТО и усиливают возможности европейских стран, также состоящих в альянсе".