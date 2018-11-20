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Евросоюз не станет военным альянсом
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Евросоюз не станет военным альянсом, заявила Могерини 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕС не собирается превращаться в конкурирующий с НАТО военный альянс, заявила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"ЕС не является и не будет военным альянсом, мы политический союз. У нас тоже есть определенная "жесткая" сила, которую мы развертываем в координации с НАТО и ООН, но нет конкуренции, нет идеи замены, нет дублирования", — сказала она журналистам после переговоров с главами оборонных ведомств стран ЕС.
Могерини подчеркнула, что собственные усилия ЕС в сфере обороны "дополняют НАТО и усиливают возможности европейских стран, также состоящих в альянсе".
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