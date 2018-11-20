Ещё
Смертность на Украине вдвое превысила рождаемость
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень смертности на Украине почти вдвое превысил рождаемость 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 19 часов назад
Фото: globallookpress.com
Согласно официальным данным государственной службы статистики Украины, в стране уровень смертности почти вдвое превышает рождаемость.
«С января по сентябрь, по данным статистики, на 100 умерших приходится 59 новорожденных», — передает ТАСС сообщение госстата Украины.
Численность населения Украины на 1 октября составляет 42 млн 220 тыс. человек. Это меньше, чем в начале года, на 165,6 тыс. человек.
Реальная численность населения точно неизвестна, считают эксперты, указывая на то, что значительная часть украинцев выехала за пределы страны. Перепись населения так и не проведена — ее собирались провести еще в 2011 году, но постоянно переносили. Сейчас она назначена на 2020 год.
Первая и последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения составляла 48 млн 457 тыс. человек.
В августе украинские СМИ заявили, что через 200 лет украинцы могут вымереть как нация.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликована расшифровка аудиозаписи жестокого убийства Хашогджи В Финляндии собрались потребовать от России «возвращения Карелии» Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о снежном шторме7
В Крыму прокомментировали «проседание» моста57
Стали известны подробности ЧП в Шереметьево16
Женщина пожарила сожителя с рисом и накормила им рабочих15
Служивший в Сирии российский генерал попал под суд84
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:46
В Крыму прокомментировали «проседание» моста
Общество
00:39
Украинская церковь сделала резкое заявление
В мире
00:29
Смерть на взлетной полосе: откуда взялся труп
Происшествия Статьи
01:26
Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы
Шоу-бизнес Другое
01:12
В Финляндии захотели вернуть Карелию
В мире Политика
00:35
Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение