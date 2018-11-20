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России передали «ясное послание» по Азовскому морю
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Конкретные меры без конкретики. ЕС передал РФ «ясное послание» по Азовскому морю 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Глава дипломатии ЕС пригрозила «конкретными» мерами из-за сложившейся ситуации в регионе.
Евросоюз в понедельник, 19 ноября, обсудил конкретные меры, которые могут быть приняты из-за ситуации в Азовском море. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во время пресс-конференции в Брюсселе. Она отметила, что Москве было передано «ясное послание», чтобы изменить ситуацию.
«Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что [проверки судов] прекратятся. И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине конкретными мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными. Мы это обсуждали сегодня», — цитируют слова Могерини РИА Новости.
Министры иностранных дел Евросоюза убеждены, что ситуация в Азовском море вредит не только экономике Украины, но и кораблям, которые идут под флагами стран ЕС.
Россия может закрыть Азовское море для Украины
Напомним, ситуация в Азовском море обострилась 25 марта, когда пограничники Незалежной задержали российского судно «Норд». На борту находились десять членов экипажа. Капитан до сих пор удерживается на Украине. Позже Госпогранслужба Незалежной сообщила о задержании 15 судов за заходы в порты Крыма, не раскрыв при этом принадлежность кораблей.
Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин ранее в эфире НСН отметил, что ситуация в Азовском море будет обостряться.
«Возникла зона противоречий, потому что России нужно этот мост защищать (имеется в виду Крымский мост — примечание НСН), и она подтягивает в Азов военно-морские и армейские силы. Так что острота и напряженность в этом районе будет нарастать. Чтобы разрешить ситуацию необходимо создать совместную комиссию, которая займется выработкой соответствующих правил по прохождению судами России и Украины, а также иностранными торговыми судами Керченского моста. Если этого сейчас не сделать, то противоречия перейдут в военный конфликт. Украина обратится к своим гарантам — США, Великобритании и НАТО, чтобы они вошли в Азовское море», — отметил политолог.
Однако вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН опроверг вероятность войны в Азовском море.
«Мы не пропустим корабли НАТО через Керченский пролив. И вопрос будет закрыт. В пасть зверю они не полезут. Зачем им туда идти, чтобы быть обреченными сразу после прохода пролива? Это утопия. Азовское море — мелководное. Никаких боевых действий там вести уже нельзя. Во времена запорожцев были шлюпки, а сейчас корабли, обладающие оружием, в сотни раз перекрывающим расстояние Азовского моря. Они даже в Чёрное море входят и выходят сразу. Потому что это тоже внутреннее море и задерживаться в нем не надо», — подчеркнул Святашов.
Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для Украины. Такая реакция последовала на сообщение о задержании 15 судов. Однако бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН посчитал инициативу сенатора незаконной.
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