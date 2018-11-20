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Иванка Трамп грубо нарушила правила Белого дома
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WP: Иванка Трамп грубо нарушила правила Белого дома 

Газета.Ru + ещё 2 59 минут назад
Дочь и советник президента США Иванка Трамп грубо нарушила правила оборота федеральных документов, использовав личную почту для рабочей переписки. Об этом сообщает Washington Post.
По словам источников издания, Иванка отправляла "сотни писем" своим помощникам и сотрудникам президентской администрации, использовав личный почтовый адрес. Отмечается, что некоторые сотрудники были поражены объемом корреспонденции, отправленной с личной почты дочери президента США и ее реакцией. Источники сообщили, что судя по реакции Иванки, она не была знакома с правилами Белого дома относительно переписки.
Ранее сообщалось, что Китай одобрил 18 брендов Дональда и Иванки Трамп за два месяца.
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