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Еще одна страна захотела присоединиться к «Турецкому потоку»
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Еще одна страна захотела присоединиться к «Турецкому потоку» 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: Reuters
Сербия готова присоединиться к «Турецкому потоку», заявил министр энергетики страны Александр Антич. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Антича, реализация проекта «Турецкий поток» будет способствовать общей энергетической безопасности региона и откроет возможность для развития газификации и газовой экономики.
«Сербия готова развивать продолжение «Турецкого потока» вместе со своими соседями», — сказал сербский министр энергетики после встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.
19 ноября в Стамбуле состоялась торжественная церемония укладки последней секции морской части газопровода «Турецкий поток».
Дно пройдено: Украину смоет «Турецким потоком»
«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.
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