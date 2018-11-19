Еще одна страна захотела присоединиться к «Турецкому потоку»

По словам Антича, реализация проекта «Турецкий поток» будет способствовать общей энергетической безопасности региона и откроет возможность для развития газификации и газовой экономики.

«Сербия готова развивать продолжение «Турецкого потока» вместе со своими соседями», — сказал сербский министр энергетики после встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

19 ноября в Стамбуле состоялась торжественная церемония укладки последней секции морской части газопровода «Турецкий поток».

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.