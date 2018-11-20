Ещё
Японцы одобрили переговоры с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: большинство японцев одобряет переговоры с Россией на основе декларации 1956 года 

ТАСС + ещё 14 20 ноября 2018
Фото: Reuters
Подавляющее большинство граждан Японии поддерживает ускорение переговоров о выработке мирного договора с Россией на основе положений советско-японской Совместной декларации 1956 года. Это показал общенациональный опрос общественного мнения, проведенный крупнейшей в стране частной телекомпанией Fuji и газетой Sankei, которая публикует во вторник его результаты.
Активизацию переговоров между Россией и Японией на основе договоренностей 1956 года поддержали 64,9% участников исследования. Без энтузиазма к этому отнеслись 27,3% респондентов.
Почти 36% участников опроса считают, что Токио, в соответствии с декларацией 1956 года, мог бы удовлетвориться передачей южнокурильского острова Шикотан и прилегающей к нему необитаемой гряды, которую японцы именуют Хабомаи. Однако 61,6% респондентов все же полагают, что следует добиваться еще и самых крупных островов этой зоны — Итурупа и Кунашира.
На встрече в Сингапуре 14 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств в декабре 1956 года.
Однако в ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
ТАСС: последние новости
Прокопчук продолжит работу на посту вице-президента Интерпола от Европы США не поддерживают российского кандидата на пост президента Интерпола Саудовская Аравия выступила против международного расследования дела Хашкаджи
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе62
«Истинные финны» захотели кусочек России364
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»76
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились92
Умерла женщина с ампутированной по ошибке ногой93
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
10:19
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе
В мире
02:11
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой
Происшествия
02:48
Решена судьба поэта-каннибала
Происшествия
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
04:27
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Новости Москвы
00:22
Вышедший на пенсию пилот напоследок повредил самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение