Японцы одобрили переговоры с Россией

Опрос: большинство японцев одобряет переговоры с Россией на основе декларации 1956 года

Подавляющее большинство граждан Японии поддерживает ускорение переговоров о выработке мирного договора с Россией на основе положений советско-японской Совместной декларации 1956 года. Это показал общенациональный опрос общественного мнения, проведенный крупнейшей в стране частной телекомпанией Fuji и газетой Sankei, которая публикует во вторник его результаты.

Активизацию переговоров между Россией и Японией на основе договоренностей 1956 года поддержали 64,9% участников исследования. Без энтузиазма к этому отнеслись 27,3% респондентов.

Почти 36% участников опроса считают, что Токио, в соответствии с декларацией 1956 года, мог бы удовлетвориться передачей южнокурильского острова Шикотан и прилегающей к нему необитаемой гряды, которую японцы именуют Хабомаи. Однако 61,6% респондентов все же полагают, что следует добиваться еще и самых крупных островов этой зоны — Итурупа и Кунашира.

На встрече в Сингапуре 14 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств в декабре 1956 года.

Однако в ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.