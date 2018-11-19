Украина пригрозила Интерполу из-за россиянина

Украина готова приостановить членство в Международной организации уголовной полиции (International Criminal Police Organization, Интерпол), если пост ее главы займет российский кандидат Александр Прокопчук.
Об этом в понедельник заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО", — написал он в Twitter.
Накануне Аваков заявил, что украинская делегация на 87-й сессии Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае "проводит десятки встреч на высшем уровне и ведет широкие дискуссии", в ходе которых выступает против того, чтобы российская сторона руководила организацией.
Прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку в октябре после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции. Москва надеется, что на выборах главы Интерпола, которые пройдут в среду, 21 ноября, победу одержит российский кандидат Александр Прокопчук. Прокопчук с 2011 года является начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, а с 2016 года — вице-президентом Международной организации уголовной полиции.