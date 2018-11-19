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Януковичу разрешили произнести последнее слово лежа
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Украинский суд разрешил Януковичу произнести последнее слово лежа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению в госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича и дал ему возможность выступить с последним словом.
«Для обеспечения права на защиту Виктора Федоровича Януковича суд объявляет перерыв в судебном заседании до 9.00 5 декабря», — заявил судья Владислав Девятко, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские телеканалы.
Суд разрешил Януковичу сказать последнее слово, сидя или лежа, с больничной койки и «не будет это считать неуважением».
Ранее суд давал возможность Януковичу дать показания и выступить с последним словом, однако экс-лидер Украины был госпитализирован, потому не мог выступить, сообщал его адвокат Александр Горошинский.
Януковича госпитализировали с травмами в Москве
Также адвокат заявил ходатайство о допросе бывшего министра энергетики и угольной промышленности страны Эдуарда Ставицкого. Горошинсий сказал, что экс-руководитель ведомства обладает важной информацией о попытках заместителей генпрокурора Украины получить ложные показания для фальсификации уголовного дела.
Суд отказал Горошинскому, добавив, что допрос свидетелей окончен и может возобновиться после последнего слова Януковича.
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