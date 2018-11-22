Финляндия заявила о доказательствах причастности РФ в сбоях GPS на учениях НАТО

Финляндии есть доказательства вмешательства России в работу глобальной навигационной системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом заявил глава МИД страны Тимо Сойни, передает «Интерфакс»

«Для нас дело ясное. У нас есть доказательства, и мы действуем на их основании. Финляндия не действует на основании слухов», — заявил он журналистам.

В четверг Сойни выступил в парламенте страны перед комиссией по иностранным делам с докладом на тему вмешательства России в работу GPS.

Глава МИД рассказал, что имеющиеся у Финляндии доказательства представлены российской стороне, которая их оспорила, однако «это не меняет дело».

По словам министра, вопрос решается дипломатическим путем.

Ранее Финляндия и Норвегия обвинили Россию в сбоях в работе GPS во время учений НАТО Trident Juncture. По информации норвежского минобороны, сбои наблюдались в период 16 октября по 7 ноября, а их источником были российские вооруженные силы на Кольском полуострове.