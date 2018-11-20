Выдающаяся серость. Британцы нашли новый способ следить за Россией

Новое в военной тактике: если раньше подводные лодки собирали информацию о противнике скрытно, то теперь об операции слежения сообщают в прессе. В британской, по крайней мере.

Кажется, времена старой доброй Англии снова возвращаются. Они у нас обычно ассоциируются с известными фильмами об известном детективе. Когда сыщику надо было кого-то отследить, он надевал костюм мастера перевоплощения. Шли годы, общество менялось быстрее костюма, костюм становился все заметнее. Но хорошим тоном считалось не замечать старомодного сыскаря в пальто и темных очках. Окружающие лишь вежливо шептали: "пошел на задание". Затем пришло время шпиков и шпионов. С лицами топтунов они выделялись серостью даже в черно-белых фильмах. Якобы незаметные и невидимые, но хитрее хитрых.

Примерно так же изменилось и оружие. Для слежки и неожиданности плавсредства погрузили под воду и стали засовывать туда внимательных людей с большими ушами и зоркими глазами. Затем понапихали ракет всяких — и поехало. Никто ничего не знает, не видно, не слышно, засекречено все: отличная почва для мифов, баек и прочих телесериалов. Так-то ничего нет, но где-то есть что-то, что если что — то ничего и нет. Страшно и страшно интересно.

Но англичане, которые, как известно, законодатели шпионской моды, снова сделали рулем. Daily Star : Королевский военно-морской флот Великобритании направил свою противолодочную атомную субмарину в Средиземное море, чтобы усилить давление на Россию и "присматривать" за ее кораблями в регионе.

Написали, а потом, как принято, решили уточнить — пошли к военным. Правда? — спрашивают. "Дык", — отвечают. Это раньше все было "совершенно секретно". Теперь это не модно. Теперь о маневрах и намерениях подлодок — утром в газете, вечером в Баязете. Стучать два раза. Пьеро.

Старомодные умы, конечно, по привычке начнут искать хитрые ходы и невероятные ловушки. Не долго думая, их найдут и начнут рассказывать про "на самом деле". На самом деле все должно меняться. Сейчас в военной сфере в большом почете винтаж. Это видно хотя бы по закупкам стран восточнее Восточной Европы, граничащих с Россией. Теперь ретро пришло и в тактику. Слежка скрытная (когда хотят пронюхать) — уже не в моде. Теперь в тренде отеческое "я все вижу, я слежу за тобой" — как папка сынку, чтоб не шалил. Пронюхивать надоело — во-первых, насморк замучил, а во-вторых, нынче все стали пахнуть одинаково привлекательно. Чего голову ломать?

Конспираторы выдвигают версию, что у лодки с погружением туго. Мол, то ли технически, то ли психологически. Погрузиться не могут, идут в надводном, а чтобы никто рожи не кривил — мол, так и надо. Это не дыра на брюках и не грязь, это так задумано. Но это все из серии "на самом деле". А на самом деле… Какая разница, что там на самом деле. Главное, чтобы все правильно было в газетах.