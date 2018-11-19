Американцы дали Киеву совет по ситуации с Донбассом

Украинский генерал рассказал о советах США по ситуации с Донбассом

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что американская сторона советует Киеву создать «революционную ситуацию» в Донбассе. Об этом сообщает «Обозреватель». «Американцы предлагают Украине жёстко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет и таким образом можно сдвинуть этот процесс», — заявил он. В июне глава МВД Украины Арсен Аваков полагает, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил. Эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления Авакова.