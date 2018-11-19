Польша получит не «Форт Трамп», а «форт-склад»

Почему вместо базы «Форт Трамп» Польша получит от США «форт-склад»

Пришло сообщение, которое, на первый взгляд, противоречит представлению о том, что США увеличивает военное присутствие у наших границ. Вместо военной базы с развернутой там танковой дивизией США, о чем успела раструбить польская пресса, идет разговор лишь о «размещении военных складов». Что заставило умерить милитаристские аппетиты? Ведь Польша была готова раскошелиться на 2 млрд долларов.

Изначальная концепция создания в Польше военной базы США «Форт Трамп» не будет реализована. Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп согласился рассмотреть просьбу Варшавы о размещении в Польше на постоянной основе американской военной базы. Но, как передал в пятницу ТАСС со ссылкой на польский информационный портал Onеt, концепция по развертыванию танковой дивизии «практически не имеет шансов на реализацию».

А ведь на ее строительство Варшава, помимо вливаний со стороны американцев, планировала выделить сумму, крайне серьезную для этой восточноевропейской страны — от 1,5 млрд до 2 млрд долларов.

Американское присутствие в стране и сейчас довольно ощутимо, так как на принципах ротации в Польше присутствуют около 3 тысяч американских военных. Помимо этого проводятся регулярные совместные военные учения — последние состоялись в августе. По оценке экспертов, к 2022 году в Польше будут размещены комплексы американской ПРО Patriot и Aegis Ashore — первые элементы «противоракетного щита» США в Польше.

Но если бы «Форт-Трамп» заработал, военное присутствие Штатов явно стало бы более ощутимым. Ведь польские источники утверждали, что в случае появлении этой базы там может дислоцироваться американская танковая дивизия. Поясним: в штате бронетанковой или танковой дивизии армии США — 17 тысяч личного состава и 290 танков «Абрамс», а также более двух сотен бронемашин «Брэдли», полсотни вертолетов огневой поддержки «Апач», зенитный ракетный дивизион, артиллерия и «кое-что по мелочи».

В реальности же вместо ожидавшегося поляками «Форт-Трампа», обсуждается размещение «американских военных складов техники и боеприпасов, элементов структуры командования и разведки».

Джеймсом Мэттисом. Дискуссия ведется и о числе солдат, их национальной принадлежности. Обсуждается и вопрос о переносе одной из баз, уже существующих в Западной Европе, или создании новой. Польская сторона предпочитает второй вариант. На этой неделе министр обороны Польши Мариуш Блащак обсуждал в Штатах вопрос о базе с главой Пентагона

«Наше предложение было встречено с большим одобрением. У нас есть конкретные предложения со стороны США, и мы будем оценивать их», — воодушевленно сообщил глава польского минобороны.

Американцы же «говорили, что поляков выслушали, что это интересная идея, что они ее рассмотрят и подумают, но обещать — не значит жениться», — отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-полонист Станислав Стремидловский. Он напомнил:

«В сентябре этого года на встрече Трампа с польским президентом Анджеем Дудой в Вашингтоне, не было даже упоминания о возможности появления в Польше постоянной американской базы, она даже не вошла в декларацию двух президентов».

Отметим, что и глава Пентагона Мэттис крайне осторожно высказывался о создании такой базы. Отвечая на прямые вопросы о сроках и характеристиках «Форт-Трампа», шеф Пентагона подчеркивал: вопрос находится на стадии обсуждения, пока только оговариваются условия создания базы, окончательного решения нет и т.п.

Последнее слово в любом случае — за американцами, резонно замечают в Варшаве. «Появится эта база или нет, зависит от того, насколько серьезны намерения американцев создать ее в Польше, — сказал газете ВЗГЛЯД депутат сейма — нижней палаты польского парламента Роберт Винницкий . — Усилия польского правительства, конечно, тоже важны, но главное решение будет приниматься в Вашингтоне». Но «последнее слово» оказалось довольно странным.

Винницкий высказал следующее предположение: «Я думаю, есть люди как в польском, так и в американском правительстве, заинтересованные в создании этой базы — но с другой стороны самые важные американские интересы сегодня сконцентрированы на Ближнем Востоке. Мы должны также обратить внимание на внутриамериканскую ситуацию, расклад сил в конгрессе — в палате представителей, которая сейчас под контролем демократов, и перемены, которые будут в руководстве комитета по международным делам палаты представителей».

Отметим, что в январе будущего года комитет по международным делам конгресса США может возглавить демократ Элиот Энгель. Он известен как критик России и сторонник создания постоянных американских баз именно в Восточной Европе.

При этом по вопросу о необходимости усиления американского присутствия в Восточной Европе в конгрессе и вообще в американском истеблишменте США единства нет. Эту идею, например, активно критикует экс-командующий американскими вооруженными силами в Европе Бен Ходжес

Он, а вслед за ним и многие американские конгрессмены, считают, что создание постоянной военной базы в Польше создаст ненужное напряжение в НАТО . Ведь этот шаг будет означать отход от действовавшей десятки лет модели, согласно которой главные союзники США в Европе немцы, британцы и французы, а отнюдь не поляки. Как напоминает Станислав Стремидловский, в соседней Германии есть довольно серьезная военная инфраструктура, созданная еще в годы холодной войны. Поэтому для США, по сути нет необходимости размещать в Польше новую американскую военную базу, указывает эксперт.

Эксперт Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев видит причину в том, что «и в Польше и США стали жестче осмысливать двусторонние отношения».

«Бесшабашность исчезает, поляки и американцы начинают просчитывать риски, — сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД. — Причем, это стали делать не политики, не руководство Польши, которое куда-то заносит, а на уровне пониже».

Имеются в виду в первую очередь польские военные. По мнению Перенджиева, в Польше есть понимание, что страну «база сама не будет защищать, так или иначе самим полякам придется этим заниматься», а вот расходы на базу будут немаленькие, к тому же и суверенитет страны будет поставлен под сомнение.

Перенджиев обращает внимание на то, что теперь даже в ЕС обсуждается идея создания собственной армии и это побуждает Польшу к осторожности в отношениях с США: хоть Вашингтон и главный союзник, но страна все же член ЕС. Все это, считает эксперт, естественно не отменяет курса США на сдерживание России.

Также не исключено, что американцы и поляки решили изменить концепцию из-за жесткой позиции России. Как предупреждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , размещение американской военной базы в Польше повлечет контрдействия со стороны Москвы.

О том, что Минобороны России готово к ответным мерам, и эти мероприятия уже реализуются, заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников . Он не раскрывал суть этих мероприятий, но указывал, что они нацелены «на укрепление безопасности России на этом направлении». Серебренников отмечал также, что помимо военных свои усилия прилагают дипломаты, которые пытаются убедить Польшу отказаться от своих планов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с ФАН предположил, что поляки испугались перспективы остаться с этой базой навсегда.