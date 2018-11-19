Опубликованы снимки затонувшей подлодки «Сан Хуан»

Опубликованы фото затонувшей подлодки «Сан-Хуан»

В твиттере Военно-морских сил Аргентины опубликовали фотографии затонувшей подводной лодки «Сан-Хуан». На снимках видны обломки субмарины, лежащие на глубине в 900 метров.

На одном из фото запечатлен жилой отсек, в котором находятся системы и оборудование.

Conferencia #AraSanJuan: Una sección mayor, comprendida por el casco resistente -de acero especial de 33 mm. de espesor-, se encuentra en una sola pieza a 907 m. Es el sector habitable donde se encuentran las baterías y todos los sistemas y equipos que tiene el submarino pic.twitter.com/6WZl67Jlvg— Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

Также были идентифицированы обломки меньших размеров и форм, по виду совпадающие с носовой частью и кормой.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z— Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

Подлодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября 2017 года. На ее борту находились 44 человека. Следователи рассматривали версию, согласно которой на борту субмарины мог начаться пожар из-за попадания воды в аккумуляторный отсек, в результате чего подлодка затонула.

По другой версии, подлодка пыталась уйти от столкновения с британской атомной субмариной и совершила слишком глубокое погружение (ниже допустимого предела в сто метров). Этот предел был установлен из-за закончившегося срока техобслуживания в сухом доке. Из-за такого погружения могли не выдержать клапаны и трубы «Сан-Хуана».