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Опубликованы снимки затонувшей подлодки «Сан Хуан»
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Опубликованы фото затонувшей подлодки «Сан-Хуан» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: © AP Photo / Uncredited
В твиттере Военно-морских сил Аргентины опубликовали фотографии затонувшей подводной лодки «Сан-Хуан». На снимках видны обломки субмарины, лежащие на глубине в 900 метров.
На одном из фото запечатлен жилой отсек, в котором находятся системы и оборудование.
Также были идентифицированы обломки меньших размеров и форм, по виду совпадающие с носовой частью и кормой.
Подлодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября 2017 года. На ее борту находились 44 человека. Следователи рассматривали версию, согласно которой на борту субмарины мог начаться пожар из-за попадания воды в аккумуляторный отсек, в результате чего подлодка затонула.
По другой версии, подлодка пыталась уйти от столкновения с британской атомной субмариной и совершила слишком глубокое погружение (ниже допустимого предела в сто метров). Этот предел был установлен из-за закончившегося срока техобслуживания в сухом доке. Из-за такого погружения могли не выдержать клапаны и трубы «Сан-Хуана».
Найти обломки подлодки удалось через год после катастрофы. Министр обороны страны Оскар Агуад заявила, что субмарина пострадала в результате взрыва, и ее обломки разбросаны на площади в сто квадратных метров. По словам министра, самостоятельно поднять подлодку Аргентина не сможет.
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