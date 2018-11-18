Трамп не захотел слушать «ужасную запись»

Трамп не хочет слушать «ужасную запись» расправы над Хашукджи

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании слушать аудиозапись того, что происходило во время убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"У нас есть пленка. Я не хочу ее слушать. Нет причин, по которым мне надо ее слушать. Потому что это запись страданий, это ужасная запись. Меня в полной мере проинформировали об этом, нет причин, чтобы я ее слушал… Я знаю все, что было на записи и без того, чтобы ее слушать", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, происходившее было очень жестоким и ужасным.

Он уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной причастности к убийству наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, в очередной раз повторив, что при личном общении тот примерно пять раз заверил его в том, что не имеет к этому отношения. При этом Трамп признал, что не знает, мог ли принц говорить неправду.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ЦРУ сделало вывод о том, что Мухаммед бен Сальман мог отдать приказ об убийстве оппозиционного журналиста. Госдепартамент США в субботу опроверг сообщения о том, что окончательные выводы уже сделаны. Трамп также заявил, что полный отчет будет у него в начале следующей недели.

Трамп до этого заявлял о непричастности принца к этой истории и говорил о нежелании терять саудовские многомиллиардные инвестиции в экономику США.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр уже говорил, что по итогам расследования выяснилось, что принц Мухаммед бен Сальман не имеет отношения к убийству журналиста. Он пообещал, что при проведении расследования королевство будет придерживаться принципов профессионализма и независимости.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.