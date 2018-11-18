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Макрон заявил об угрозе Европе со стороны крупных держав
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Макрон заявил об угрозе Европе со стороны крупных держав 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Некоторые крупные державы представляют угрозу для Евросоюза и франко-германского тандема. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в воскресенье, выступая в Бундестаге в ходе своего визита в Германию, где он принимает участие в мероприятиях в рамках отмечаемого в ФРГ Дня народной скорби.
"Европа и входящий в нее франко-германский тандем обязаны не допустить, чтобы мир погрузился в хаос, и поэтому должны сопровождать планету на ее пути к миру. Именно для этого Европа должна быть более сильной и более уверенной. Она не сможет сыграть надлежащую ей роль, если станет игрушкой в руках некоторых больших держав, не отнесется с большей ответственностью к своей обороне и безопасности и согласится на вторые роли на международной арене", — сказал Макрон.
Он подчеркнул, что "слишком много держав стремятся сегодня вытеснить нас из игры, вмешиваясь в наши общественные дебаты, наши открытые демократии, сея раздор". "В этом мире, на который нам надлежит смело и открыто смотреть, наша подлинная сила заключается в нашем единстве. Но оно отнюдь не является синонимом единогласия или единообразия", — добавил президент.
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