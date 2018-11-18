Папа римский пообедал с бедняками в Ватикане

Понтифик возглавил торжественную мессу в Соборе святого Петра по случаю Всемирного дня бедных.

Обращаясь с проповедью к бедным, Франциск призвал услышать «крик бедных» в современном мире.

«Это крик тех, кто вынужден переживать жизненные бури без дружеского присутствия. Это крик целых народов, лишённых природных ресурсов», — подчеркнул папа римский.

После богослужения понтифик пригласил 3 тысячи бедняков пообедать вместе с ним в ватиканском зале, где проходят всеобщие аудиенции, передаёт РИА Новости

Всемирный день бедных Франциск учредил два года назад. По инициативе папы римского в этот день в различных католических епархиях и приходах по всему миру проводят различные мероприятия для людей, испытывающих трудности. В частности, им оказывают медицинскую помощь и дают пищу.