Ещё
Папа римский пообедал с бедняками в Ватикане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украине пора привыкнуть к новому статусу
Украине пора привыкнуть к новому статусу

Папа римский пообедал с бедняками в Ватикане 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Понтифик возглавил торжественную мессу в Соборе святого Петра по случаю Всемирного дня бедных.
Обращаясь с проповедью к бедным, Франциск призвал услышать «крик бедных» в современном мире.
«Это крик тех, кто вынужден переживать жизненные бури без дружеского присутствия. Это крик целых народов, лишённых природных ресурсов», — подчеркнул папа римский.
После богослужения понтифик пригласил 3 тысячи бедняков пообедать вместе с ним в ватиканском зале, где проходят всеобщие аудиенции, передаёт РИА Новости.
Всемирный день бедных Франциск учредил два года назад. По инициативе папы римского в этот день в различных католических епархиях и приходах по всему миру проводят различные мероприятия для людей, испытывающих трудности. В частности, им оказывают медицинскую помощь и дают пищу.
Говорит Москва: последние новости
Виктор Янукович проведёт в московской больнице три недели Шрёдер обвинил США в оккупации Германии Епископов канонической УПЦ начали приглашать «для бесед» в СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее слово Януковича125
«Стрелял в голову»: чемпион мира убил росгвардейца204
В Кремле высказались о передаче Курил Японии441
Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже47
Опубликовано последнее сообщение Осина72
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
04:15
Тело убитого журналиста могли вывезти в чемоданах
В мире
00:22
Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже
Политика Ближний Восток
08:54
В Кремле высказались о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
05:11
Дождь из ракет сняли на видео
Армия Оружие
03:39
Радикалы напали на журналиста в центре Киева
Украина В мире
00:59
Петросян отпраздновал развод и попал на видео
Шоу-бизнес
00:57
Раскольники и штурмовики: на Украине напали на церковь
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение