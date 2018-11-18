Стало известно, сколько Янукович будет в больнице

Адвокат Александр Горошинский заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович проведет в больнице около трех недель. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам юриста, сейчас собирают необходимые документы, для того, чтобы бывшему президенту не пришлось являться в суд в Киеве 19 ноября.

"Он не имеет возможности двигаться самостоятельно, у него лангетка. Как говорят врачи, это тяжелая травма…Документы соответствующие мы предоставим суду", — отметил Горошинский.

Ранее стало известно, что Янукович не сможет явиться в суд 19 ноября, поскольку он серьезно повредил ногу и позвоночник.