Польский премьер процитировал Ленина

Польский премьер описал ситуацию с «Северным потоком — 2» цитатой Ленина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий процитировал Владимира Ленина, описывая ситуацию с «Северным потоком — 2», продвижение которого Россией в итоге, по его мнению, приведет к вооружению Варшавы американцами.

Моравецкий заявил, что «Северный поток — 2» очень опасный проект, так как после его реализации украинская газотранспортная система станет не нужна, и Россия якобы начнет наступление на Киев, сообщает PAP.

«Вы будете удивлены тем, кого я процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты так жадны, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Мы, европейцы, теперь должны платить россиянам за газ. Они получат много денег, которые инвестируют в свою армию. И мы попросим американцев дать нам зонтик безопасности против России. Такова логика, о которой говорил Ленин», — заявил премьер.

Ранее эксперты заявили, что попытки США и Украины противостоять «Северному потоку — 2» приведут лишь к тому, что европейцы «обозлятся».

Между тем, ранее стало известно, что США не собираются размещать на территории Польши базу «Форт Трамп».