Почему тысячи британцев предпочитают черно-белое ТВ

Почему тысячи британцев до сих пор смотрят черно-белые телевизоры?

По данным британской службы, продающей телевизионные лицензии, монохром предпочитают более семи тысяч семей в стране

Тысячи британцев по-прежнему выбирают черно-белые телевизоры. Таковы данные британской службы, продающей телевизионные лицензии.

Больше всего черно-белых телевизоров, по официальной статистике, в Лондоне: в этом году там было продано 1768 соответствующих лицензий. А всего в Соединенном Королевстве черно-белое ТВ в XXI веке выбрали более семи тысяч семей.

Все дело в том, что в Великобритании за просмотр телевизора обязательно надо платить лицензионный сбор, рассказывает жительница Лондона Юлия:

«За цветной телевизор ты платишь 150 фунтов в год, за черно-белый — 50 фунтов, а если с тобой живет бабушка, которой больше 65 лет, то вообще не платишь. Все исхитряются как могут. Один раз, когда я переезжала, у меня не продлилась автоматически лицензия, и мне начали слать угрожающие письма: у вас истекла лицензия, если вы не оплатите ее прямо сейчас, мы начнем согласовывать визит инспектора к вам домой, это очень серьезно и может грозить вам штрафом в тысячу фунтов. Что абсолютная правда. Я поторопилась, продлила лицензию, мне вдогонку прислали еще одно письмо, говорящее: больше так не делайте, и если вдруг инспектор поймает вас за просмотром телевизора в том месте, где лицензии нет, то вас опять же ждет штраф. Кроме того, ты должен оплачивать не только просмотр самого телевизора, но даже если ты смотришь программы BBC через приложение на телефоне или в интернете, это считается, что ты их просматриваешь и, соответственно, должен иметь лицензию».

В британских магазинах черно-белые телевизоры давно не продаются. Зато их можно легко купить в интернете. Предложение и спрос на такие устройства на Туманном Альбионе есть.