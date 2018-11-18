Опрос: рейтинг Макрона достиг рекордно низкой отметки в 25%

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился за последние 30 дней на 4% и находится на рекордно низкой для него отметке в 25%. На это указывает опрос общественного мнения, проведенный службой Ifop и опубликованный в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du Dimanche.

Лишь 4% опрошенных сказали, что "очень довольны" деятельностью Макрона. О том, что они "скорее довольны, чем недовольны", заявил еще 21% респондентов. В то же время показатель тех, кто "скорее недоволен, чем доволен", находится на уровне 34%, а тех, кто "очень недоволен", — 39%. При этом 2% опрошенных не высказали своего мнения.

Опрос выявил, что французы оказывают больше доверия Макрону, чем его предшественнику на президентском посту Франсуа Олланду , показатель которого в аналогичный период пребывания у власти равнялся 20%. В то же время Макрон уступает Николя Саркози , популярность которого находилась на отметке 44%.

Le Journal du Dimanche, анализируя результаты опроса, подчеркивает, что "явно не оправдались надежды Макрона на то, что его популярность повысится благодаря общению с населением в ходе недельной поездки по восточным и северным районам страны в ознаменование 100-летия окончания Первой мировой войны".

Издание пишет, что в наибольшей степени падение доверия к Макрону отмечено у средних и более низких слоев населения — владельцев небольших предприятий и магазинов и рабочих. Значительное ухудшение отношения отмечено также в возрастной группе младше 34 лет и у работников государственных и общественных служб. В партийной среде в поддержку президента выступают в основном сторонники правящей партии "Республика на марше" (84%), тогда как у правоцентристов из партии "Республиканцы" показатель снизился на 9% до 18%.

Непопулярный премьер

В отношении нынешнего премьер-министра Эдуара Филиппа исследование выявило на еще более сильное падение популярности. С отметки 41% в октябре она снизилась до 34%, то есть упала на 7%. В октябре у Филиппа был максимально высокий рейтинг за время его пребывания на посту премьера, теперь он понизился до уровня сентября, когда он был, напротив, самым для него низким.

Опрос проведен через интернет с 9 по 17 ноября на основе репрезентативной выборки в 1957 человек в возрастной группе с 18 лет. Степень возможной ошибки находится в пределах от 1% до 2,2%.