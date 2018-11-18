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США огласят имя убийцы саудовского журналиста
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США огласят имя убийцы саудовского журналиста 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Jim LoScalzo, Globallookpress
Президент США заявил, что США опубликуют полный доклад об убийстве Джамаля Хашогги в Турции.
Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух дней США опубликуют результаты расследования ЦРУ по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции. Скорее всего, это произойдет 20 ноября.
По словам Трампа, в докладе будет названо, кто совершил это преступление.
Президент США подтвердил, что он провел по этому вопросу телефонный разговор с директором ЦРУ Джиной Хэспел. По его словам, информация, ранее появившаяся в СМИ о заказчике убийства Хашогги, пока является «предварительной».
Напомним, вчера газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что к убийству журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Турции причастен наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Якобы, он лично отдавал соответствующий приказ.
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