США огласят имя убийцы саудовского журналиста

Президент США заявил, что США опубликуют полный доклад об убийстве Джамаля Хашогги в Турции

Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух дней США опубликуют результаты расследования ЦРУ по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции. Скорее всего, это произойдет 20 ноября.

По словам Трампа, в докладе будет названо, кто совершил это преступление.

Президент США подтвердил, что он провел по этому вопросу телефонный разговор с директором ЦРУ Джиной Хэспел. По его словам, информация, ранее появившаяся в СМИ о заказчике убийства Хашогги, пока является «предварительной».