Россиянин не попадет на Украину из-за ленты

Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты

Гражданина России не пустили на Украину из-за георгиевской ленты, привязанной к его чемодану. Более того, ему запретили въезжать на Украину в течение трех лет. Там напомнили, что на Украине эта лента является «антиукраинской символикой», а ее публичное использование преследуется по закону.

Украинские пограничники запретили въезжать в страну россиянину, на чемодане которого была прикреплена георгиевская лента, приводит ФАН сообщение пресс-службы Погранслужбы Украины.

Инцидент произошел на пропускном пункте «Жуляны», где досматривали российского гражданина. По данным Погранслужбы, он собирался посетить Украину с частным визитом. С собой у мужчины были обратные билет и достаточное денежное обеспечение.

В пресс-службе георгиевскую ленту назвали «антиукраинской символикой», и по этой причине Погранслужба иностранного государства приняла решение запретить россиянину въезд в страну сроком на три года.

Это не единичный подобный инцидент. В похожей ситуации 18 июня оказался украинец, которого украинские пограничники задержали в Донбассе в пункте пропуска «Новотроицкое». Причиной тому послужила георгиевская лента, прикрепленная к зеркалу заднего вида автомобиля, сообщалось на сайте государственной пограничной службы Украины.

Там отметили, что после этого автомобиль проверила совместная группа объединенных сил, в том числе сотрудники Служб безопасности Украины. «В результате под передним сиденьем обнаружили еще и печатную продукцию так называемой ДНР (самопровозглашенная Донецкая народная республика — »Газета.Ru» ), в частности газету «Донецкая республика», — указали в сообщении ведомства.

Мужчина объяснил пограничникам, что просто не обращал внимания на то, что в его автомобиле есть «запрещенные предметы». Впрочем, доводы не подействовали: его все равно задержали и передали сотрудникам полиции для установления обстоятельств.

В начале мая двух россиян не пропустили через украинскую границу в аэропорту «Борисполь» в Киеве из-за отказа снять георгиевскую ленту, сообщили в Госпогранслужбе Украины. Мужчина и женщина из России приехали из Минска с частной целью, уточнил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян

«Для пересечения границы иностранцы имели все необходимые документы. Но на багаже туристов пограничники заметили прикрепленные георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. На просьбу снять эту символику россияне отреагировали негативно. В связи с этим им было отказано в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск», — пояснил представитель погранслужбы.

Слободян заметил, что о данном инциденте проинформировали подразделение Нацполиции. Правоохранителям сообщили об обнаружении лица, которого заподозрили в совершении правонарушения, предусмотренного статьей об изготовлении и пропаганде георгиевской ленты.

«Уважаемые гости из РФ. Украинцы рады всем гостям страны, но каждый, кто планирует посещение нашей страны, должен осознавать, что должен уважать ее граждан и выполнять ее законы», — заявил Слободян в фейсбуке, прикрепив к записи фото чемодана с георгиевской лентой.

Георгиевскую ленту запретили использовать на Украине 15 июня прошлого года. Эту инициативу поддержал президент страны Петр Порошенко . С того момента за публичное использование, демонстрацию или ношение символа могут взимать штраф или применять другие формы наказания.

Стоимость штрафа устанавливается в пределах от 850 гривен до 2550 гривен (от двух тыс. до шести тыс. рублей) с конфискацией символики. Если в течение года закон нарушается повторно, то может быть применен штраф до 5100 гривен (12,3 тыс. рублей) или даже назначен административный арест на срок до 15 суток.

Наказание не распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты. Также не преследуется использование георгиевской ленты в документах государственных органов и органов местного самоуправления, которые были приняты или изданы до 1991 года. Это относится в том числе и к экспозициям музеев, тематическим выставкам и библиотечным фондам.

Лента также может присутствовать на надгробных сооружениях, в частных коллекциях, пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера. Под санкции не попадают и объекты антикварной торговли.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что правительство будет отстаивать права граждан страны за рубежом, в том числе и ношение георгиевской ленты.

«Мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом. Будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуациях, когда простое ношение георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением», — подчеркнул Сергей Лавров.