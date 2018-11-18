Французы протестуют против повышения цен на бензин

В ходе акций протеста во Франции более 400 человек пострадали, 282 были задержаны. Жители страны недовольны запланированным на 1 января повышением цен на бензин и дизельное топливо, а также вводом налога на выброс парниковых газов.

В Париже активисты попытались прорваться к Елисейскому дворцу, однако полицейские их остановили, применив слезоточивый газ. Манифестанты перекрыли некоторые участки дорог, что привело к многокилометровым пробкам, а также блокировали доступ к бензоколонкам. В демонстрациях по всей стране приняли участие почти 300 тыс. человек.