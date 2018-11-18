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Французы протестуют против повышения цен на бензин
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Французы протестуют против повышения цен на бензин 

RT на русском + ещё 5 31 минуту назад
В ходе акций протеста во Франции более 400 человек пострадали, 282 были задержаны. Жители страны недовольны запланированным на 1 января повышением цен на бензин и дизельное топливо, а также вводом налога на выброс парниковых газов.
В Париже активисты попытались прорваться к Елисейскому дворцу, однако полицейские их остановили, применив слезоточивый газ. Манифестанты перекрыли некоторые участки дорог, что привело к многокилометровым пробкам, а также блокировали доступ к бензоколонкам. В демонстрациях по всей стране приняли участие почти 300 тыс. человек.
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