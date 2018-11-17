Ещё
Во Франции назвали условия участия России в саммите G7
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции назвали условия участия России в саммите G7 

РИА Новости + ещё 4 6 часов назад
Фото: EPA-EFE/NEIL HALL/POOL
Франция будет рада видеть Россию на саммите G7 в Биаррице, если условия, которые были поставлены в момент приостановления российского членства в организации, будут выполнены, сказал РИА Новости посол по подготовке президенства Франции в G7 Жан-Пьер Тебо.
Президентство в G7 переходит к Франции с 1 января 2019 года. Саммит "Большой семерки" состоится в конце августа во французском Биаррице.
"Россия никогда не была исключена из G8. Участие России было лишь приостановлено при урегулировании ряда вопросов, которые имеют совершенно конкретные формулировки… Участие России (в саммите G7 — ред.) приветствуется при условии, что будут урегулированы эти определенные вопросы в сроки, которые обсуждались", — сказал Тебо.
"Я думаю, что президент республики четко высказался, когда он был в России, а также недавно, когда ему был задан вопрос: Франция будет рада видеть Россию в августе в Биаррице, поскольку она естественный член этого сообщества, при условии, что будут выполнены условия, которые были поставлены в момент приостановления ее членства", — добавил он.
Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы возвращения России в G8, но это возможно только при соблюдении минских соглашений. При этом Россия неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.
Последние новости
В Аргентине обнаружили пропавшую год назад подлодку "Сан-Хуан" Родители поддержали учительницу, избившую ученика Петросян и Степаненко: чем закончился развод
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена записка смертницы, устроившей взрыв в Грозном228
Тест на русский менталитет47
Дана Борисова объяснила, почему не удалось помочь Осину12
«Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться»379
«Клочья одни валяются»: видео с места взрыва в Грозном260
Видео
00:31
«Клочья одни валяются»: видео с места взрыва в Грозном
Происшествия
00:46
Петросян необычно отметил развод со Степаненко
Шоу-бизнес
01:22
Мэй ответит оппонентам в прямом эфире
Европа В мире
01:30
«Куда по помытому?» Покупателей заставили разуться
Общество
01:14
Гей, враг и ученица: кто придет на смену Меркель
В мире Статьи
01:04
Шойгу отучил НАТО диктовать условия России
Армия Статьи
03:26
Лондон отреагировал на новые данные по Петрову и Боширову
В мире
03:00
«В МИДе давно так не смеялись»
Политика Статьи
07:00
Захарова рассказала анекдот от Bellingcat
Политика
01:15
Корабли Черноморского флота подняли по тревоге
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение