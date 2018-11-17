Ещё
Пострадавшие украинцы получили помощь от папы римского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликовано последнее сообщение Осина
Опубликовано последнее сообщение Осина

Пострадавшие украинцы получили помощь от папы римского 

News.ru + ещё 3 20 часов назад
Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
По инициативе папы римского украинцы, пострадавшие от военных действий в Донбассе, получили помощь на сумму около 16 млн евро. Деньги собрали прихожане католических храмов Европы.
«Акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова апостольского нунция в Киеве, архиепископа Клаудио Гуджеротти.
По призыву понтифика Франциска в католических церквях Европы начался сбор пожертвований. Всего собрали более 11 млн евро, к которым папа римский добавил ещё около 5 млн из личных фондов. Практически оловина этих средств была направлена на обеспечение теплом домов и соцобъектов Донбасса, ещё около 8 млн евро — на продовольствие и медикаменты. Ещё на 1 млн евро была оказана психосоциальная поддержка детям и их родителям. Помощь получил только люди, проживающие на подконтрольной украинскому правительству части Донбасса.
Ранее News.ru писал, что Международный валютный фонд рассмотрит проект новой программы поддержки Украины. Соглашение планируют заключить после выполнения Киевом ряда условий, в том числе утверждения Верховной радой бюджета на 2019 год и повышения тарифов на отопление в соответствии с достигнутыми договоренностями.
News.ru: последние новости
Британский генерал считает Запад беззащитным перед РФ Украинский снайпер застрелил ополченца в ЛНР Антирейтинг Макрона установил рекорд
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не может передвигаться»: травма Януковича оказалась серьезной
Опубликовано последнее сообщение Осина43
Спортсмен застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе
Янукович госпитализирован с серьезными травмами911
«Все наши бездельники в Россию уехали»458
Видео
00:30
«Не может передвигаться»: травма Януковича оказалась серьезной
Происшествия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
00:52
Дочь Задорнова жестко ответила «музам» отца
Шоу-бизнес Происшествия
00:16
Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца
Происшествия
03:21
Побег из СССР: зачем грузинские «мажоры» угнали самолет
Происшествия Статьи
00:57
Захарова напомнила Западу о Донбассе
Политика
03:20
Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии
Оружие Армия
00:58
Опубликованы кадры визита Путина в Печерский монастырь
Политика
00:59
Данко: только у Наташи могла родиться такая Агата
Шоу-бизнес
00:30
Доигрался: Янукович был госпитализирован в Москве
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение