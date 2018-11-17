Пострадавшие украинцы получили помощь от папы римского 

По инициативе папы римского украинцы, пострадавшие от военных действий в Донбассе, получили помощь на сумму около 16 млн евро. Деньги собрали прихожане католических храмов Европы.
«Акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова апостольского нунция в Киеве, архиепископа Клаудио Гуджеротти.
По призыву понтифика Франциска в католических церквях Европы начался сбор пожертвований. Всего собрали более 11 млн евро, к которым папа римский добавил ещё около 5 млн из личных фондов. Практически оловина этих средств была направлена на обеспечение теплом домов и соцобъектов Донбасса, ещё около 8 млн евро — на продовольствие и медикаменты. Ещё на 1 млн евро была оказана психосоциальная поддержка детям и их родителям. Помощь получил только люди, проживающие на подконтрольной украинскому правительству части Донбасса.
Ранее News.ru писал, что Международный валютный фонд рассмотрит проект новой программы поддержки Украины. Соглашение планируют заключить после выполнения Киевом ряда условий, в том числе утверждения Верховной радой бюджета на 2019 год и повышения тарифов на отопление в соответствии с достигнутыми договоренностями.