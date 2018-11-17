Пострадавшие украинцы получили помощь от папы римского

По инициативе папы римского украинцы, пострадавшие от военных действий в Донбассе, получили помощь на сумму около 16 млн евро. Деньги собрали прихожане католических храмов Европы.

«Акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова апостольского нунция в Киеве, архиепископа Клаудио Гуджеротти.

По призыву понтифика Франциска в католических церквях Европы начался сбор пожертвований. Всего собрали более 11 млн евро, к которым папа римский добавил ещё около 5 млн из личных фондов. Практически оловина этих средств была направлена на обеспечение теплом домов и соцобъектов Донбасса, ещё около 8 млн евро — на продовольствие и медикаменты. Ещё на 1 млн евро была оказана психосоциальная поддержка детям и их родителям. Помощь получил только люди, проживающие на подконтрольной украинскому правительству части Донбасса.