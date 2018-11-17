Лондон отреагировал на новые данные по Петрову и Боширову

Представитель МВД Великобритании заявил, что сотрудники TLScontact (компании, которая отвечают в России за обработку заявлений на получение британской визы) не могут влиять на получение визы заявителем. Это решение принимается визовыми офицерами, которые находятся на территории Великобритании, сообщает РБК.
«TLS выступает лишь как организация, которая принимает заявление. Они никак не влияют на дальнейшее решение о выдаче британской визы, поскольку совсем непричастны к этому вопросу», — сотрудник МВД Британии.
Ранее Bellingcat и Insider сообщили со ссылкой на некоего сотрудника TLSContact, что его пытались завербовать сотрудники ФСБ. Спецслужбы якобы пытались получить доступ к внутренним системам визового центра, чтобы повлиять на выдачу разрешений на въезд в Великобританию. Это могло делаться для того, чтобы обеспечить визами Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Данную информацию также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала заявление Bellingcat и Insider фантазией.